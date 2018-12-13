لن تصدق.. هكذا أصبحت ميغان ماركل بعد الحمل

فاجأت الدوقة الساسكس ​ميغان ماركل​ الحضور خلال ظهورها في حفل توزيع جوائز British Fashion Awards المقام في قاعة رويال ألبيرت هول، مُبهرةً الجميع بأناقتها ورزانتها، رغم حملها في الشهر الخامس.

وأثارت ماركل، البالغة من العمر 37 عامًا، إعجاب الضيوف أثناء اعتلائها خشبة المسرح لتقديم جائزة أفضل مصممة ملابس نسائية لهذا العام التي فازت فيها مصممة الأزياء الشهيرة كلير وايت كيلر، المسؤولة عن تصميم فستانها الأبيض الذي ارتدته في حفل زفافها الملكي في شهر أيار الماضي من هذا العام.



