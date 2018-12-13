زلزال بقوة 3.8 يضرب مدينة الكوت العراقية

تعرضت مدينة الكوت العراقية لهزة أرضية بلغت قوتها بلغت 3.8 على مقياس ريختر، وذلك حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية.





وأوضح المصدر الهيئة اليوم الخميس، لقناة "السومرية نيوز" الفضائية: "هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس ريختر ضربت فجر اليوم مدينة الكوت مركز محافظة واسط" وسط العراق".





وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن أسمه، أن الأهالى شعروا بالهزة بشكل واضح، مشيرا إلى أن الصوت العنيف الذى سمع قبل حدوث الهزة كان نتيجة ارتطام صفائح الأرض.



