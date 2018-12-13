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رئيس المقاصة: أحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:04 ص
رئيس المقاصة: أحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية
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علاء خليف
 
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كشف محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة عن أحلامه وطموحاته مع الفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة.

وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " أحلم بالتتويج بلقب الدوري المصري والحصول على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضاف: " الفروق المادية بين الأندية لا تنعكس في الملعب، ولاعبي مصر المقاصة يتمتعون بروح وعزيمة عالية".

وواصل: " تجربة حسام حسن مع المصري البورسعيدي في المواسم الماضية أثبتت أن الروح القتالية والاصرار والعزيمة أهم كثيرًا من الفلوس".

وعن طلعت يوسف مدرب الفريق قال: " يقدم موسمًا مميزًا مع الفريق الفيومي ويتمتع بإنضباط شديد وهدوء كبير، ونتعلم منه كثيرًا داخل المقاصة، وأتمني له التوفيق في الفترة المقبلة مع الفريق".

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