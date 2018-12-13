رئيس المقاصة: أحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية





كشف محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة عن أحلامه وطموحاته مع الفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة.





وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " أحلم بالتتويج بلقب الدوري المصري والحصول على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية".





وأضاف: " الفروق المادية بين الأندية لا تنعكس في الملعب، ولاعبي مصر المقاصة يتمتعون بروح وعزيمة عالية".





وواصل: " تجربة حسام حسن مع المصري البورسعيدي في المواسم الماضية أثبتت أن الروح القتالية والاصرار والعزيمة أهم كثيرًا من الفلوس".





وعن طلعت يوسف مدرب الفريق قال: " يقدم موسمًا مميزًا مع الفريق الفيومي ويتمتع بإنضباط شديد وهدوء كبير، ونتعلم منه كثيرًا داخل المقاصة، وأتمني له التوفيق في الفترة المقبلة مع الفريق".



