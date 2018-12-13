ليفاندوفسكي يتصدر وميسي في الوصافة.. تعرف على قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا





انتهت منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث نجح 16 فريق في الصعود لدور الستة عشر، والتي ستقام منافسته خلال شهر فبراير القادم.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا.





1- روبرت ليفاندوفسكي (8 أهداف)

2- ليونيل ميسي (6 أهداف)

3- ابدين دجيكو (5 أهداف)

4- باولو ديبالا (5 أهداف)

5- موسي ماريجا (5 أهداف)

6- دوسان تاديتش (5 أهداف)

7- أندريه كراماريتش (5 أهداف)

8- نيمار دا سيلفا (5 أهداف)

9- هاري كين (4 أهداف)

10- ماورو إيكاردي (4 أهداف)

11- رفائيل جيريرو (4 أهداف)

12- انطوان جريزمان (4 أهداف)





يذكر أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي قد سجل 3 أهداف مع فريقه لدور المجموعات، حيث أحرز هدف في شباك نادي نابولي الإيطالي، وهدفين في شباك النجم الأحمر الصربي.





ومن المقرر أن تقام قرعة دور ال16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين القادم 17 ديسمبر في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة في مدينة نيون السويسرية.





تعرف على المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

انتهت مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة والأخيرة الحاسمة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018.

ونجح النجم المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول للتأهل للدور التالي من البطولة بعد الفوز على نابولي الإيطالي بهدف نظيف سجله "مو" ليتأهل الريدز بصحبة ياريس سان جيرمان ويتحول بطل إيطاليا للدوري الأوروبي.

ونرصد لكم في التقرير التالي الفرق التي نجحت في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى: - بروسيا دورتموند: 13 نقطة - أتلتيكو مدريد: 13 نقطة

المجموعة الثانية: - برشلونة: 14 نقطة - توتنهام: 8 نقاط

المجموعة الثالثة: - باريس سان جيرمان: 11 نقطة - ليفربول: 9 نقاط

المجموعة الرابعة: - بورتو: 16 نقطة - شالكه: 11 نقطة

المجموعة الخامسة: - بايرن ميونيخ: 14 نقطة - أياكس أمستردام: 12 نقطة

المجموعة السادسة: - مانشستر سيتي: 13 نقطة - أولمبيك ليون: 7 نقاط

المجموعة السابعة: - ريال مدريد: 12 نقطة - روما: 9 نقاط

المجموعة الثامنة: - يوفنتوس: 12 نقطة - مانشستر يونايتد: 10 نقاط







