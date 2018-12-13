محمد عبد السلام: القيمة الحقيقية للدوري المصري مليار جنيه





أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة عدم رضاه عن القيمة التسويقية للدوري المصري في الوقت الحالي.





وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " القيمة الحقيقية للدوري المصري مليار جنيه سنويًا، ولا تقل عن 750 مليون جنيه".





وأضاف: " نستطيع تحقيق أكبر قيمة مالية للدوري المصري بشرط وجود مسابقة منتظمة وملاعب جاهزة لإستقبال المباريات، وحضور جماهيري للمباريات بشكل كامل، وقتها قد تزيد القيمة التسويقية للدوري".





وأردف: " كرة القدم في جميع أنحاء العالم أصبحت صناعة وليست مجرد لعبة، وهناك دول تعتمد في إقتصادها على النشاط الرياضي، منها البرازيل التي تمثل فيها كرة القدم وباق الالعاب الرياضية نصف دخلها القومي".





رئيس المقاصة: بيراميدز أشعل سوق الإنتقالات في مصر ولا يمتلك مواصفات بطل الدوري

أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة أن تجربة بيراميدز في الدوري المصري لها إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت.

وأضاف "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون":" إرتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه من أبرز سلبيات تجربة بيراميدز في الدوري المصري".

وتابع: "بيراميدز أشعل سوق الانتقالات في مصر".

وواصل: " المبالغ الخيالية التي يحصل عليها اللاعبين في بيراميدز خلفت حالة من الغيرة لدي باق لاعبي الدوري المصري، خاصة وإن إمكانيات باق الأندية محدودة".

وأردف: " إمكانيات بيراميدز لا حدود لها مقارنة بباق أندية الدوري".

واستطرد: " أما بخصوص الإيجابيات، نادي بيراميدز خلق حالة جديدة ومنافسة بالدوري المصري، كما لفت أنظار أندية الخليج للاعبين المصريين بشكل كبير".

وعن إمكانية تتويج بيراميدز بلقب الدوري قال: " الإمكانيات المالية الضخمة والتعاقد مع لاعبين مميزين لا يعني بالضرورة قدرة بيراميدز بيراميدز على التتويج بلقب الدوري".

وأتم:" بطل الدوري له مواصفات خاصة اعتقد أنها موجودة في الأهلي والزمالك".







