صندوق النقد الدولي يكذب شائعات الإخوان عن الاحتياطي النقدي



وعرضت قناة "TEN" الفضائية، تقريرًا للرد على هذه الادعاءات، على لسان مسئولين، ومتخصصين أبرزهم كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي.



وقالت "لاجارد"، إن الاقتصاد الكلي لمصر مستقرا، وهناك مزيدًا من الأمن والاستقرار، وعزيمة من السلطات لتقليل العجز، وتركيز الإنفاق على الفئات الأكثر احتياجًا.



وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، أن المستثمرون يرون المناخ في مصر ملائمًا، وما نراه في مصر الآن هو نقطة تحول والإجراءات الصعبة التي اتخذت من تعويم العملة وخفض الدعم، كانت إشارة للمستثمرين أن مصر جادة في إصلاح النظام الاقتصادي، والنتيجة مزيد من الاستثمار الأجنبي، ونمو في معدل التنمية مقارنة بجنوب أفريقيا، وهذا بوضوح إشارة لثقة بالاقتصاد المصري، وارتفاع عدد المشاريع الصغيرة.



من جانبه، أكد طارق عامر، أن الاحتياطيات أصبحت أكبر بكثير من وقت سابق، معقبا: "في 2016 مكناش بننام، والحمد لله في 2017 كان أحسن بكتير، وفي 2018 أحسن بكتير، ومستويات الاحتياطيات كمستويات قياس هي أعلى من المستويات العالمية".

روجت القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية، لشائعات تستهدف الاقتصاد المصري، زاعمة أن المستثمرين الأجانب سحبوا 8 مليار دولار خلال الفترة الماضية، ولم يتبقى في مصر كاحتياطي نقدي سوى 20 مليار دولار.