تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13 ديسمبر بمحافظات الجمهورية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقي الأنحاء نهارًا شديد البردوة ليلاً.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، فتسجل في القاهرة الصغرى 17 والعظمى 12، وفي الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19، وفي مطروح الصغرى 12 والعظمى 21، وفي الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 21، وفي شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24.





وقال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار على القاهرة، بينما يمكن أن تسقط أمطار خفيفة على بعض السواحل الشمالية.





نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وليس في أوقات معينة، مع ضرورة عدم الخروج إن أمكن في الساعات المتأخرة من الليل نظرًا لبرود الليل القارسة.



