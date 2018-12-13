"تيجانا": مصر قادرة على تنظيم أمم أفريقيا 2019

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك قدرة مصر على تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي كان من المقرر إقامتها بالكاميرون.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " مصر قادرة على تنظيم أمم أفريقيا وأتمنى تنظيمها ونمتلك منشآت وملاعب على أعلى مستوى ونسبة فوز مصر بالبطولة كبيرة على أرضنا".

واختتم يوسف تصريحاته قائلاً : " جيل بركات وأبو تريكه كان قادر على الوصول لكأس العالم وكان سيصل لمستويات متقدمة في البطولة".

بريزنتيشن: 520 موظفًا مستعدين لتجهيز ملاعب مصر لتحقيق حلم استضافة "كان 2019"

أعرب محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن، عن أمنيته بإستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد تراجع المغرب عن استضافة البطولة بشكل رسمي.

وقال "كامل" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " بالتأكيد مصر قادرة على استضافة بطولة الأمم الافريقية 2019 القادمة نظرًا لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وإمكانيات مميزة من ملاعب وفنادق قادرة على تحقيق هذا الحلم".

وأضاف: " استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية حلم لابد من تحقيقه ومفاجأة للجميع".

وتابع: " بالتاكيد إستضافة بطولة أمم إفريقيا سيكون إضافة كبيرة إلي صناعة الكرة المصرية فيما يخص التسوي والرعاية، وذلك على الجميع التكاتف من أجل تحقيق هذا الحلم".

وأكد "كامل" على استعداد شركتي بريزنتيشن واستادات لتجهيز كافة ملاعب مصر حال صدور القرار بالموافقة على تنظيم بطولة أمم إفريقيا قائلًا: " 320 موظفًا في بريزنتيشين و200 موظف في شركة استادات مستعدين لتجهيز ملاعب مصر والبنية التحتية كاملة لإستضافة الحدث الهام".





واختتم تصريحاته قائلًا: " يجب على الجميع التكاتف والسعي لتحقيق هذا الحلم".

اتحاد الكرة يحسم استضافة أمم افريقيا

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة أن الجبلاية لن تتقدم لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي سحب تنظيمها من الكاميرون حال تقدم أي من الأشقاء العرب للاستضافة.

وقال مجاهد إن مصر جاهزة للمساعدة حال وجود أي أزمة.