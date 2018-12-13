3 هزائم وتعادل.. نهاية كارثية لأندية إيطاليا بمجموعات دوري أبطال أوروبا





انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء يوم الاربعاء ، حيث تأهلت 16 فريق إلي الدور القادم، وستشهد مباريات نارية بين للأندية الكبري.





ونجح ناديي روما ويوفنتوس الإيطالي في الصعود للدور الستة عشر، بينما فشل نادي نابولي في التأهل بعد خسارته أمام نادي ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف علي ملعب الانفيلد.





وتعد الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا كارثية بالنسبة للأندية الإيطالية، حيث انهزمت ثلاثة أندية، وتعادل نادي وحيد ولكنه بطعم الخسارة بعد وداعه للبطولة.





وخسر نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل مفاجئ للجميع أمام نادي يانج بويز بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتعد هي الخسارة الثانية بدور المجموعات بعد هزيمته أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وتعادل نادي نابولي الإيطالي أمام نادي ليفربول الإنجليزي، ولكنه ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات وسينتقل إلي الدور الأوروبي أيضا، وفشل نادي إنتر ميلان في الفوز علي أرضه أمام نادي ايندهوفن الهولندي، وتعادل بنتيجة 1-1 وسينتقل مع مواطنه لليورباليج.





وانهزم نادي روما الإيطالي رغم تأهله أيضا أمام نادي فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتعد هذة الهزيمة الثالثة لنادي العاصمة بدور المجموعات، بعد خسارة مباراتين أمام نادي ريال مدريد الإسباني.



