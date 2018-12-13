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قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة غدًا

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:58 ص
قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة غدًا
صنبور مياه
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تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، المياه لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء غدٍ الجمعة وحتى الساعة السادسة مساء اليوم التالى عن عدة مناطق بالجيزة، وهي "بنى يوسف، زواية أبو مسلم، ترسا، عرب التل، الحرانية، الملاءة، الريغة، فرع كامل، منطقة 6 أكتوبر بأبو النمرس، عش صقارة، أجزء من منى الأمير، أم خنان".

 بالإضافة إلى ضعف المياه بصفة عامة للمناطق الأخرى بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك، وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال الصيانة النصف سنوية لمحطة مياه أبو النمرس .
 
 وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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