كاتب فلسطيني يشيد بمنتدى شباب العالم: "مصر أم الدنيا"



وقال "خزعل"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC" مساء الأربعاء، إنه شارك في المنتدى والتجربة كانت حلوة كثيرا، خاصة أنها في بلد عربي مثل مصر "أم الدنيا".



ولفت الكاتب الفلسطيني، إلى أن التجربة كانت لها رمزية مهمة جدا له، كشاب عربي من أصول عربية، واللقاء كان جيدا، والموضوعات والمحتوى قويا، وكانت بعد أيام قليلة من حادث المنيا، وكانت يجب عليهم أن يقولوا للعالم إن مصر تستقبل ضيوفها، مشددا: "كانت تجربة متكاملة".



وانعقد منتدى شباب العالم في نسخته الثانية في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 3 -6 نوفمبر 2018، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف شاب من مختلف الثقافات ممثلين لـ 160 دولة، بهدف التحاور حول أهم القضايا والمشكلات التي تهم شباب العالم، والوصول إلى مجموعة من التوصيات والمبادرات في حضور نخبة من الزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة.



قام المؤتمر على ثلاثة محاور هي السلام والإبداع والتطوير، وناقش 18 قضية من خلال 30 جلسة، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتي الافتتاح والختام، وورش العمل التي تسبق عقد المنتدى.



تبنى المنتدى رسالة مستوحاة من كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية للدكتور ميلاد حنا (1924-2012) الذي يعالج فيه من منظور ثقافي واسع مكونات الشخصية المصرية وتطورها عبر التاريخ، والتحولات التي مرت بها، لتقدم شخصية مصر تجربة فريدة في التسامح والعيش المشترك والتفاعل الحضاري المتواصل، وتهدف رسالة المنتدى إلى التعريف بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية لتؤكد وحدة النسيج المجتمعي المصري وهي: مصر الفرعونية، ومصر اليونانية والرومانية، ومصر القبطية، ومصر الإسلامية، ومصر العربية، ومصر الإفريقية، وانتماء مصر لدول البحر المتوسط.

أشاد الكاتب الفلسطيني، شاكر خزعل، بمنتدى شباب العالم، الذي انعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شرم الشيخ، مطلع شهر نوفمبر الماضي.