عاجل.. الزمالك يلمح إلى التعاقد مع صفقة "القرن"

شهد نادي الزمالك يوم الأربعاء العديد من الأحداث الساخنة والتي كان أبرزها تكثيف نادي الزمالك لمفاوضاته مع محمد عبد الشافي نجم أهلي جدة السعودي، وغيرها من الأحداث المهمة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" اهم اخبار الزمالك في يوم الأربعاء على النحو التالي:





*الزمالك يكثف مفاوضاته مع نجم أهلي جدة

كثف مجلس إدارة نادي الزمالك مفاوضاته مع لاعبه السابق محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لنادي أهلي جدة السعودي، لضمه في شهر يناير المقبل.





وأكدت تقارير صحفية أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق قد تحدث مع عبد الشافي في الساعات الماضية لضمه.





وكشفت التقارير أن عبد الشافي لديه نيه للعودة لصفوف القلعة البيضاء ولكن بعد إنهاء الأمر مع الأهلي السعودي.





*عاجل.. باسم مرسي يحدد وجهته المقبلة.. تعرف عليها

رحب باسم مرسى، مهاجم الزمالك، بالانتقال لفريق بتروجت على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد العرض الذى قدمه له النادى البترولى، عقب إنهاء اللاعب تعاقده مع فريق لاريسا اليوناني.

قرار باسم مرسى بالموافقة على الانتقال لبتروجيت جاء لوجود مؤمن سليمان علي رأس الجهاز الفني للفريق، خاصة أنه تدرب تحت قيادته في وقت سابق بالزمالك، والمدرب يعرف قدرات اللاعب جيدا، حيث يبحث اللاعب عن المشاركة بشكل أساسى لتعويض فشل تجربته مع لاريسكا اليونانى.





*عاجل.. ضربة قوية للزمالك قبل لقاء القطن التشادى

‎خضع الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأشعة على قدمه خلال الساعات القليلة الماضية بعد شكواه من إصابة بشد في العضلة الخلفية.





وأصبح كاسونجو مهاجم الزمالك، مهدد بالغياب عن مباراة فريقه أمام القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب.





ويترقب الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس نتيجة الأشعة لتحديد إمكانية مشاركته فى المباراة من عدمه، حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للحاق بالمباراة المقبلة خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق الأبيض. ‎



