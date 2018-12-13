حصاد الأربعاء.. مصر تسيطر على ذهب بطولتي العرب والتضامن للأثقال
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:27 ص
دينا نبيل
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واصلت مصر استحواذها على ميداليات البطولة العربية و التضامن لرفع الأثقال التي تستضيفها صالة 2 بستاد القاهرة الدولي.
وشهدت منافسات اليوم الأربعاء حصد الرباع الأوليمبي محمد إيهاب 6 ميداليات ذهبية في وزن 81 كجم "خطف ، نظر ، مجموع" في البطولة العربية و التضامن.
كما حصد الرباع الشاب عبدالله جلال 6 ذهبيات وزن 81 كجم في منافسات الشباب و الناشئين بالبطولة العربية في الخطف و النطر و المجموع.
وحصد أحمد عادل السيد ٦ ميداليات بواقع ٤ فضيات و برونزيتين في منافسات نفس الوزن ببطولتي العرب و التضامن.
وحقق أحمد سيد عاشور 6 ميداليات ذهب في بطولتي العرب و التضامن في منافسات وزن 89 كجم، بينما حصل إسماعيل هلال على ذهبية و فضيتين بمنافسات وزن 89 كجم في منافسات 17 سنة .
وفي وزن 96 كجم ، حقق محمد سليم ، ذهبيتين و فضية فى منافسات العرب و مثلهم فى منافسات التضامن
وفي وزن 102 كجم ، حقق محمد عبد الرحمن 9 ميداليات ذهبية ، 3 بالبطولة العربية و 3 مثلهم في التضامن ، و 3 بمنافسات الناشئين.
كما حصل رجب عبد الحى على ميدالية ذهبية و فضيتين فى العرب و مثلهم فى التضامن، فيما حقق إسلام محمود 3 ذهبيات فى منافسات العرب تحت 17 سنة.
جدير بالذكر أن بطولة التضامن الإسلامي هي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .
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