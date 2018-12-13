الزمالك: سنضم 3 صفقات نارية في هذه الحالة

صرح أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك بأن فوز الأهلي في مبارياته في الفترة الأخيرة يزيد من تركيز الفريق، كما تمنى له التوفيق لأنهم يعشقون البطولات الصعبة.





وقال منصور في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سندعم الفريق في المراكز التي يحتاجها ومن الوارد تواجد كلا من أحمد حجازي وعبد الشافي وعمر خرببن في الزمالك لو سيضيفوا له".





وأضاف :"كهربا لاعب مهم في الزمالك ومنتخب مصر وعقده يمتد لأربع مواسم مع النادي وتم توثيقه".





ووجه أمير رسالة لكهربا قائلاً : " استمر على مستواك والزمالك لا ينسى من بذل جهد من أجله".





وتابع :"لا نركز مع أي فريق سواء كان الأهلي أو براميدز واللاعبين يركزون في المباريات التي يخوضونها".





وأردف قائلا :"فوز الأهلي يزيد من تركيزنا ولا ننظر لنتائجه وأتمنى له التوفيق له في الفترة المقبلة لأننا نعشق البطولات الصعبة".





واختتم أمير تصريحاته قائلاً :"عدم انضمام جنش والونش للمنتخب في الفترة الأخيرة لا يقلل من إمكانياتهم ومحمد ناحي جدو قبل انضمامه للمنتخب لم يكن يعلم عنه أحد شئ".





أهم أخبار الزمالك يوم الأربعاء 12-12-2018

شهد نادي الزمالك يوم الأربعاء العديد من الأحداث الساخنة والتي كان أبرزها تكثيف نادي الزمالك لمفاوضاته مع محمد عبد الشافي نجم أهلي جدة السعودي، وغيرها من الأحداث المهمة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" اهم اخبار الزمالك في يوم الأربعاء على النحو التالي:

*الزمالك يكثف مفاوضاته مع نجم أهلي جدة كثف مجلس إدارة نادي الزمالك مفاوضاته مع لاعبه السابق محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لنادي أهلي جدة السعودي، لضمه في شهر يناير المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق قد تحدث مع عبد الشافي في الساعات الماضية لضمه.

وكشفت التقارير أن عبد الشافي لديه نيه للعودة لصفوف القلعة البيضاء ولكن بعد إنهاء الأمر مع الأهلي السعودي.

*عاجل.. باسم مرسي يحدد وجهته المقبلة.. تعرف عليها رحب باسم مرسى، مهاجم الزمالك، بالانتقال لفريق بتروجت على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد العرض الذى قدمه له النادى البترولى، عقب إنهاء اللاعب تعاقده مع فريق لاريسا اليوناني. قرار باسم مرسى بالموافقة على الانتقال لبتروجيت جاء لوجود مؤمن سليمان علي رأس الجهاز الفني للفريق، خاصة أنه تدرب تحت قيادته في وقت سابق بالزمالك، والمدرب يعرف قدرات اللاعب جيدا، حيث يبحث اللاعب عن المشاركة بشكل أساسى لتعويض فشل تجربته مع لاريسكا اليونانى.

*عاجل.. ضربة قوية للزمالك قبل لقاء القطن التشادى ‎خضع الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأشعة على قدمه خلال الساعات القليلة الماضية بعد شكواه من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأصبح كاسونجو مهاجم الزمالك، مهدد بالغياب عن مباراة فريقه أمام القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب.

ويترقب الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس نتيجة الأشعة لتحديد إمكانية مشاركته فى المباراة من عدمه، حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للحاق بالمباراة المقبلة خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق الأبيض.‎







