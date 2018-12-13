‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أستاذ طب نفسي: "نجيب محفوظ مكنش بيتفذلك"

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 06:06 ص
أستاذ طب نفسي: نجيب محفوظ مكنش بيتفذلك
الدكتور يحيي الرخاوي
طباعة
Advertisements
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الدكتور يحيي الرخاوي، أستاذ الطب النفسي، إنه التقى مع الأديب الراحل الحائز على جائزة نوبل في الأدب نجيب محفوظ، وهو شخصية عبقرية وطيبة جدا، معقبا: "مكنش بيتفذلك".

وأضاف "الرخاوي"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن أسلوب "محفوظ" في الحديث ليس له علاقة بما يكتبه في رواياته، إلا أنه لديه قدرة نقدية ممتعة في الحوار.

وتابع أستاذ الطب النفسي، أنه كان يفخر بمصرية نجيب محفوظ، موضحا أنه أعجب جدًا بقدرته على تقديم حل فردي للاكتئاب في رواية "الشحاذ"، بهذا الجمال والوضوح، وفي نفس الوقت منتمي لعامة الناس.

نجيب محفوظ من مواليد11 ديسمبر 1911، وتوفي في 30 أغسطس 2006، وهو روائي مصري، وسُمي نجيب محفوظ باسمٍ مركب تقديرًا من والده عبد العزيز إبراهيم للطبيب المعروف نجيب باشا محفوظ الذي أشرف على ولادته التي كانت متعسرة.

يعتبر نجيب محفوظ أول عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، وكتب نجيب محفوظ منذ بداية الأربعينيات واستمر حتى 2004، تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سيمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم. 

من أشهر أعماله: الثلاثية وأولاد حارتناو التي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب. بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبًا واقعيًا، فإن مواضيعا وجودية تظهر فيه، وهوأكثر أديبٍ عربي حولت أعماله إلى السينما والتلفزيون.
المزيد عن: يحيي الرخاوي نجيب محفوظ توك شو الدكتور يحيي الرخاوي أخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا