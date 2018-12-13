أستاذ طب نفسي: "نجيب محفوظ مكنش بيتفذلك"



وأضاف "الرخاوي"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن أسلوب "محفوظ" في الحديث ليس له علاقة بما يكتبه في رواياته، إلا أنه لديه قدرة نقدية ممتعة في الحوار.



وتابع أستاذ الطب النفسي، أنه كان يفخر بمصرية نجيب محفوظ، موضحا أنه أعجب جدًا بقدرته على تقديم حل فردي للاكتئاب في رواية "الشحاذ"، بهذا الجمال والوضوح، وفي نفس الوقت منتمي لعامة الناس.



نجيب محفوظ من مواليد11 ديسمبر 1911، وتوفي في 30 أغسطس 2006، وهو روائي مصري، وسُمي نجيب محفوظ باسمٍ مركب تقديرًا من والده عبد العزيز إبراهيم للطبيب المعروف نجيب باشا محفوظ الذي أشرف على ولادته التي كانت متعسرة.



يعتبر نجيب محفوظ أول عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، وكتب نجيب محفوظ منذ بداية الأربعينيات واستمر حتى 2004، تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سيمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم.



من أشهر أعماله: الثلاثية وأولاد حارتناو التي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب. بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبًا واقعيًا، فإن مواضيعا وجودية تظهر فيه، وهوأكثر أديبٍ عربي حولت أعماله إلى السينما والتلفزيون.

قال الدكتور يحيي الرخاوي، أستاذ الطب النفسي، إنه التقى مع الأديب الراحل الحائز على جائزة نوبل في الأدب نجيب محفوظ، وهو شخصية عبقرية وطيبة جدا، معقبا: "مكنش بيتفذلك".