عاجل.. رئيس المقاصة يفجر مفاجأة عن عرض الأهلي لضم "تراوري"





أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة أن عرض الأهلي لضم إيريك تراوري لم يرتقي للجدية.





وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " عرض الأهلي لضم تراوري لم يرتقي للجدية، رغم أن النادي أبدي موافقته على دفع المقابل المالي الذي تمت به الصفقة".





وأضاف: " الأهلي لم يتفاوض بشكل جاد لضم "تراوري" يبدو أن المسؤولين بالقلعة الحمراء لم يجدوا استفادة من ضم اللاعب في الفترة الحالية".





أما بخصوص محمود وحيد قال: " الأهلي تواصل مع إدارة المقاصة بشكل مباشر للحصول علي خدمات اللاعب بينما اكتفي الزمالك ببعض المفاوضات غير المباشرة عبر وسطاء، وتم حسم الصفقة للأهلي".





وأكد "عبد السلام" أن هناك صفقات محجوزة للأهلي والزمالك بشكل دائم.





وأتم: " بيع اللاعبين أعاد الروح لمصر المقاصة مرة أخري".





رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع محمود وحيد

حصل النادي الأهلي على توقيع محمود وحيد، الظهير الأيسر لفريق مصر المقاصة لمدة أربع سنوات ونصف تبدأ مطلع يناير المقبل.

جاء ذلك عقب المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية من جانب إدارة التعاقدات بالنادي، والمهندس عدلي القيعي مستشار مجلس الادارة للتعاقدات مع مسئولي المقاصة والتي انتهت إلى اتمام الاجراءات المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب رسيما للأهلي.





تفاصيل تعاقد الأهلي مع محمود وحيد

حصل مسئولو النادي الأهلي على الاستغناء الخاص بمحمود وحيد لاعب مصر المقاصة والذي انتقل لصفوف القلعة الحمراء.

وكان النادي الأحمر قد حصل على توقيع الظهير الأيسر للمقاصة لمدة 4 مواسم ونصف، لدعم الفريق الأول بداية من يناير المقبل.

وكلفت صفقة وحيد خزينة الأهلي مبلغ 15 مليون جنيه، حيث قام اللاعب بالتوقيع على الاستغناء الخاص به والموجه من مصر المقاصة إلى النادي الأهلي.

وأصبح وحيد اللاعب الثاني الذي يضمه الأهلي لدعم الفريق في يناير المقبل بعدما تعاقد مع محمد محمود من وادي دجلة.





