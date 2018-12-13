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صورة لـ سعاد حسني بـ"المايوه" أغضبت عبد الحليم حافظ

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 04:38 ص
صورة لـ سعاد حسني بـالمايوه أغضبت عبد الحليم حافظ
سعاد حسني
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الفجر الفني
 
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في عام 1963 نشبت أزمة عنيفة بين المطرب الراحل عبد الحليم حافظ والنجمة الراحلة سعاد حسني وكان سبب هذه الأزمة صورة التقطت لسعاد حسني وهي بالمايوه مع نجم التليفزيون الأمريكي ديفيد هيدسون على أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح وكان ثالثهما الفنان سمير صبري.

بحسب مجلة جولولي، في ذلك الوقت كان يجمع عبد الحليم وسعاد حسني صداقة قوية وكانت الفنانة الراحلة في بداياتها حيث لم يتجاوز عمرها 20 عاما وكان عبد الحليم دائم النصح لها خاصة تصرفاتها العفوية التي يمكن أن تفسرها الصحافة بشكل يؤثر على مستقبلها الذي كان يتمناه لها عبد الحليم.

كانت مشاعر عبد الحليم حافظ أكبر من مجرد الصداقة وربما ألهبت هذه الصورة الغيرة لتنشب الأزمة التي كانت حديث الصحف في الستينات قبل أن يعودا إلى سابق عهدهما بعد انتهاء الأزمة.

بعد وفاة عبد الحليم حافظ تحدثت صحف كثيرة عن زواج سري جمع بين النجمين الراحلين وتاهت الحقيقة بين تصريحات تؤكد وأخرى تنفي إلى أن الثابت هو قصة الحب الكبيرة التي جمعت بينهما.
صورة لـ سعاد حسني بـ"المايوه" أغضبت عبد الحليم حافظ
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