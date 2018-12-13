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في مثل هذا اليوم عام 2006.. حكيم يخطف أنظار العالم بحفل نوبل

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 04:05 ص
في مثل هذا اليوم عام 2006.. حكيم يخطف أنظار العالم بحفل نوبل
حكيم
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الفجر الفني
 
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لاتزال محطات حكيم الفنية عالقة في أذهان محبيه في كل العالم العربي والعالم والتي من الصعب أن يصل إليها غيره بسهولة لأنه وصل إليها بعد مجهود كبير.

في مثل هذا اليوم في 11 من ديسمبر شارك حكيم نجوم العالم شارون ستون و ريحانا وبولينا روبيو و ليونيل ريتشي. 

وإنجليكا هيوستن حفل توزيع جوائز نوبل وهو ما جعل الفنان العالمي الراحل عمر الشريف يشيد بهذه المشاركة ويصرح لوسائل الإعلام العالمية وقتها حكيم شرف العرب باعتباره أول فنان عربي يشارك في هذا الحدث العالمي.
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