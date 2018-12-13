القس ميخائيل أنطون: تقنين 500 كنيسة ومبنى خدمي خلال عامين



وأضاف "أنطون"، في لقاء مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه تامر أمين، أنه في بعض الأحيان تحدث مشادات أثناء معاينة مباني الكنائس، لافتًا إلى أن تقنين الكنائس هو مجرد إثبات حالة.



ولفت إلى أن هناك تعاون مع اللجنة الفنية المشكلة بقرار رئيس الوزراء، وتواصل دائم معهم، ويتعانون في تذليل العقبات، موضحا أنه يتم عمل شهادة صلاحية للكنائس، ولكن في بعض الأحيان لا يوجد سند الملكية، ويتم الأخذ بالدلائل والقرائن في هذه الحالة.



وأوضح، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ، وعدد من الجهات المعنية، لتسهيل الحصول على شهادات الحماية المدنية، والأمل أن تكون هذه اللجان متعاونة، ويمنحون تسهيلات وعدم وضع طلبات مجحفة.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير، طلب وضع إطار زمني من اللجان للانتهاء من عملها.

وأوضح أن هذا هو أول قانون لتقنين الكنائس وتوفيق أوضاعها، وربما يكون عليه بعض الملاحظات، ولكنه بداية أمل في وجود قانون ينظم عملية بناء الكنائس، ما يساعد في استقرار الأمن.

قال القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، وعضو اللجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس، إنه تم تقنين أوضاع ما يقرب من 500 كنيسة ومبنى خدمات، وبيت خلوة خلال العامين الماضيين، وهي مدة عمل اللجنة.