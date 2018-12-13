يوسف الخال يثير الجدل على "تويتر" بتغريدة حول إسرائيل

أثار الممثل يوسف الخال الجدل في آخر تغريدة أطلقها عبر صفحته الخاصّة على "تويتر" بعدما نالت تفاعلاً كبيراً وردود أفعال تنوّعت بين الإيجابية والسلبيّة.





وفي التفاصيل غرّد الخال قائلاً: "مش عم بعرف إذا إسرائيل عم تحفر قبرها بإيدها او نحنا عم نحفره بإيدنا.. اللي بعرفه إنو في قبر عم ينحفر كلنا رايحين عليه بإيدنا.. y.y.k".





فردّت عليه إحدى المتابعات قائلةً: "يا ريت كل واحد يلتزم اختصاصه.. انت اختصاصك الهز.. ونحن اختصاصنا العز"، فأجابها بالقول: "خدوا هالمسطرة.. وبتقولولي سوشيل ميديا؟".





كما طلب أحد المعجبين من الخال ألا يضيع البوصلة قائلاً: "لا يا استاذ يوسف ما تضيع البوصلة لأنّ إسرائيل مغتصبة، نحن من نحفر لها قبرها".