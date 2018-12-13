يوسف الخال يثير الجدل على "تويتر" بتغريدة حول إسرائيل
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
الفجر الفني
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أثار الممثل يوسف الخال الجدل في آخر تغريدة أطلقها عبر صفحته الخاصّة على "تويتر" بعدما نالت تفاعلاً كبيراً وردود أفعال تنوّعت بين الإيجابية والسلبيّة.
وفي التفاصيل غرّد الخال قائلاً: "مش عم بعرف إذا إسرائيل عم تحفر قبرها بإيدها او نحنا عم نحفره بإيدنا.. اللي بعرفه إنو في قبر عم ينحفر كلنا رايحين عليه بإيدنا.. y.y.k".
فردّت عليه إحدى المتابعات قائلةً: "يا ريت كل واحد يلتزم اختصاصه.. انت اختصاصك الهز.. ونحن اختصاصنا العز"، فأجابها بالقول: "خدوا هالمسطرة.. وبتقولولي سوشيل ميديا؟".
كما طلب أحد المعجبين من الخال ألا يضيع البوصلة قائلاً: "لا يا استاذ يوسف ما تضيع البوصلة لأنّ إسرائيل مغتصبة، نحن من نحفر لها قبرها".
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