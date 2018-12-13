مورينيو: خسارة فالنسيا ليس لها علاقة بمبارة ليفربول





‏أشار جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إن فريقه لعب بشكل سلبي خلال الشوط الأول من مباراته أمام نادي فالنسيا في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال ‏مورينهو في تصريحات صحفية :" الامر لا يتعلق بمباراة ليفربول، ولا اعلم سبب هذا الاداء، ويجب ان يعرف مشجعين مانشستر يونايتد اننا ندخل كل مباراة بهدف الفوز ".





وواصل : " اهدرنا فرصة محققة للتعادل في الشوط الاول، ولم نلعب بشكل جيد في الشوط الاول أيضا، وأعتقد انه عندما تنهي في المركز الثاني في هذه المجموعة فهو امر ناجح".





وأكمل : "اخبرت اللاعبين قبل المباراة اذا استطعنا الفوز وفاز يوفينتوس فقد قمنا بعمل رائع، واذا خسرنا وخسر يوفينتوس يمكننا ان نلوم انفسنا وهذا ما حدث".





‏وتابع : " انجزنا المهمة لم نكن رائعين في هذه المجموعة لكننا تعاملنا مع المشاكل التي واجهناها، وتأهلنا في النهاية للدور القادم".





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