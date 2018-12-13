استشهاد شاب فلسطيني ببلدة سردا شمال رام الله

أعدمت قوات خاصة إسرائيلية مساء الأربعاء، الشاب الفلسطينى صالح عمر صالح البرغوثى 29 عامًا، بإطلاق الرصاص عليه.

ووفقا لشهود العيان، فإن "مستعربين" يستقلون مركبة تجارية قديمة ترجلوا من مركبتهم، بعد أن أغلقوا الطريق على المركبة العمومية، وأطلقوا النار صوب المركبة التى كانت تمر ببلدة سردا شمال رام الله، قبل أن يختطفوا سائقها مصابا.



