عمر رضوان يتحدث عن أزمة الحراس في الأهلي

قلب الأهلي تأخره أمام الجونة بهدف للفوز بهدفين في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، والمؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

في الدقيقة ١٣ نجح الجونة في إحرز الهدف الأول للأهلي، بعد سقوط سعد سمير لتصل الكرة إلى محمد نادي الذي وضعها في الزاوية اليسرى لشريف إكرامي لتعانق الشباك.

بعد الهدف حاول لاعبو الأهلي العودة في النتيجة وإحراز هدف التعادل، لكن نادي كاد أن يباغتهم مرة أخرى بعدما اصطدمت تصويبته بقدم أحمد علاء لتتحول إلى ضربة ركنية.





واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة للأهلي خارج منطقة الجزاء،في الدقيقة ٢٦ سددها ناصر ماهر بين أحضان عمر رضوان حارس الجونة.





وفي الدقيقة ٣٢ أهدر كريم نيدفيد فرصة محققة لإدراك التعادل للأهلي بعدما تلقى عرضية من أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء لكن تصويته، مرت بسنتيمترات قليلة للقائم الأيسر لفريق الجونة.





وفي الدقيقة ٣٤ اضطر الجونة للتبديل الأول بخروج أحمد مجدي المصاب وإشراك أحمد الشناوي.





وواصل الأهلي هجماته على مرمى الجونة وكاد وليد أزارو أن يدرك التعادل في الدقيقة ٣٩ لكن كرته مرت بسلام على عمر رضوان، ليسدد بعدها عمرو السولية كرة قوية أعلى عارضة عمر رضوان وينتهي الشوط بتقدم الجونة بهدف نظيف.





ومع بداية الشوط الثاني أجرى محمد يوسف التغيير الأول للأهلية بإخراج ميدو جابر وإشراك وليد سليمان، في محاولة منه لزياد الفاعلية الهجومية للأهلي.

وفي الدقيقة ٥٠ ظهرت الخطورة الأولى للفريق الأحمر في هذا الشوط الثاني حيث سدد أحمد الشيخ تصويبة قوية لكنها علت عارضت عمر رضوان حارس الجونة.





وواصل الأهلي ضغطه على دفاع الجونة حيث مرر أيمن أشرف عرضية قوية، لكن عمر رضوان أبعدها ببراعة عن مرماه، ليهدر بعدها ناصر ماهر فرصة أخرى لإدراك التعادل.





وفي الدقيقة ٥٩ أجرى يوسف التغيير الثاني للأهلي بالدفع بمروان محسن بدلا من هشام محمد في تغيير هجومي بحت، ليصوب وليد سليمان تصويبةً قوية لكن عمر رضوان تألق في صدها وأبعدها عن مرماه ببراعة حارما الفريق الأحمر من هدف التعادل.





ومع حلول الدقيقة دخل فادي فريد بدلا من مصطفى خطاب في تغيير ثاني للجونة.





وفي الدقيقة ٦٨ نجح أحمد الشيخ من تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء في إدراك التعادل للأهلي، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.





بعد هدف التعادل للأهلي مباشرة سدد أحمد الشيخ كرة ضعيفة بين أحضان الحارس عمر رضوان.





وفي الدقيقة ٧٩ ومن ضربة ركنية تمكن وليد سليمان من إضافة الهدف الثاني للأهلي بعدما لعب الكرة لتصطدم بالعارضة وتهز شباك الجونة معلنا الأفراح داخل ملعب السلام.





بعد الهدف الثاني للأهلي دخل إسلام محارب في الدقيقة ٨١ بدلا من أحمد الشيخ في التغيير الأخير للفريق الأحمر.





ومرت الدقائق المتبقية من اللقاء، دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ١٧ نقطة ليقفز للمركز العاشر، بينما تحمد رصيد الجونة عند ١٦ نقطة تراجع بهم للمركز الثاني عشر.



