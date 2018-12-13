‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جد السقا وأم كلثوم غارت منه.. معلومات عن عبده السروجي في ذكرى رحيله

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:23 ص
جد السقا وأم كلثوم غارت منه.. معلومات عن عبده السروجي في ذكرى رحيله
عبده السروجي
طباعة
Advertisements
شيماء عطية
 
Advertisements
تحل، اليوم الخميس، الذكرى الحادي والثلاثين على رحيل المطرب عبده السروجي، وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنه.

١-ولد حافظ أحمد حسن، الشهير بعبده السروجي، في الخامس عشر من مارس ١٩٠٨، بالقاهرة.
٢-عمل بالصحافة، واشتهر بالغناء في الأفراح الشعبية.
٣-من أشهر أغانيه "غريب الدار عليا جار زماني"، و"بكت في إيديا الشموع"، و"غنيت على عودي"، و"النهاردة العيد عيد علينا سعيد"، و"مســحراتى"، و"على بلدى المحبوب"، و"الفجر لاح والطير غنى"، و"يانيل هدية وأكتر شويه يا شهد صافى والاسم ميه".
٤-مع ازدياد شهرته، عاش صراعات مع مطربي جيله من بينهم: "إبراهيم حمودة ومحمد أمين ومحمد عبد المطلب، ومحمد فوزي ".
٥-استعانت بيه أم كلثوم في فيلم "وداد" ليقدم أغنية "على بلد المحبوب وديني"، لكنها غارت منه، فعادت وقدمت الأغنية بصوتها واشتهرت باسمها.
٦-شارك في عدد من الأفلام، من بينها: "حياة الظلام"، و"وادي النجوم"، و"بين نارين"، وأحلام الحب".
٧-اشترك في فيلم "ملكة المسارح" أمام الراقصة بديعة مصابني.
٨-غنى في أوبريت "الليلة الكبيرة".
٩-هو جد الفنان أحمد السقا لوالدته.
١٠-توفي في السادس من يونيو ١٩٨٧.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا