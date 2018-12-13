محمد عبد السلام: المقاصة نادي شعبي.. وليس من أندية الشركات





أكد اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة أن ناديه يخضع لقواعد الشباب والرياضة وليس نادي من أندية الشركات.





وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " نشاط المقاصة في الفيوم بدأ اجتماعيًا وخدميًا قبل الاستثمار الرياضي".





وأضاف: " أنشأنا شركة منبثقة من شركة مصر المقاصة، تحمل اسم "المقاصة سبورت" لإدارة نادي "الفيوم" الرياضي بشكل كامل والذي كان يلعب في الدرجة الثانية، وأطلقنا عليه اسم "المقاصة" وليس "مصر المقاصة" كما يردد البعض ".





وتابع:" المقاصة نادي شعبي يخضع لقواعد الشباب والرياضة مثل أندية المصري والاتحاد السكندري وغزل المحلة، ولسنا من أندية الشركات، وجميعتنا العمومية حاضرة، وأنا رئيس منتخب للمقاصة".





وأتم: " حققنا فائض ميزانية 3 ملايين جنيه".





18 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة طلائع الجيش

اختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 18 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الاربعاء استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر اقامتها في السابعة مساء ، غدا الخميس بملعب جهاز الرياضة العسكري ، ضمن الجولة الـ 17 بالدوري.

واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدى لحراسة المرمى طه عادل – محمد دبش – عاصم سعيد – محمد دسوقى – محمود وحيد – عصام صبحى – صلاح ريكو – ايريك تراوري – محمد تونى – هانى سعيد – باولن فوافي – محمد رمضان – جون انطوى – مصطفى شبيطه – صلاح عاشور – عمر بسام.

ويعود لقائمة الفريق مصطفى شبيطه بعد غيابه عن المباريات الأخيرة ، بينما يستمر غياب احمد عبدالعزيز مودي للمباراة الثالثة علي التوالي للإصابة.

وأدى فريق المقاصة ، مرانه الاخير مساء اليوم الأربعاء ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران ، أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين المختارون للمباراة.

واكد وليد هويدي مدير الكرة ان اللاعبين الذين لن يشاركوا في مباراة طلائع الجيش سيؤدون تدريبات في الجيم ظهر الغد لتجهيزهم بدنيا للمباريات القادمة.



