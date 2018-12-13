سان جيرمان الأقوى هجوميا بمجموعات دوري الأبطال.. والسيتي في الوصافة





انتهت منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث نجح 16 فريق في الصعود لدور الستة عشر، ولكن حدثت في البطولة بعض المفاجآت بخروج أندية عريقة من هذا الدور.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أبرز الفرق الأقوي هجوميا خلال دور المجموعات بالبطولة.





1- باريس سان جيرمان





يعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الاقوي هجوميا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل مهاجمو 17 هدف في 6 مباريات فقط، بمعدل ما يقارب ثلاثة أهداف كل لقاء، واستقبلت شباكه 9 أهداف.





2- مانشستر سيتي





سجل نادي مانشستر سيتي بدور المجموعات 16 أهداف في جميع مبارياته، ويحل وصافة الأندية الاقوي هجوميا خلال هذا الدور، رغم خسارته في الجولة الأولي علي أرضه من نادي ليون الفرنسي، وسجل مهاجمو الخصم في شباك النادي الإنجليزي 6 أهداف بمعدل هدف كل مباراة.





3- بورتو & بايرن ميونيخ





أحرز نادي بورتو البرتغالي 15 هدف في جميع مبارياته بدوري أبطال أوروبا، بعد تصدره لمجموعته برصيد 16 نقطة، واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط، ويعد في المركز الثالث للأقوي هجوميا بدور المجموعات، ويناصفه نادي بايرن ميونيخ الألماني هذا المركز بعد تسجيل نفس العدد من الأهداف، وأيضا صدارة مجموعته، ولكن شباكه اهتزت بعدد أهداف اكثر وهو 6 أهداف منهما 3 في لقاء اياكس الاخير.



