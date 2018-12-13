سان جيرمان الأقوى هجوميا بمجموعات دوري الأبطال.. والسيتي في الوصافة
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 03:39 ص
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
انتهت منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث نجح 16 فريق في الصعود لدور الستة عشر، ولكن حدثت في البطولة بعض المفاجآت بخروج أندية عريقة من هذا الدور.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أبرز الفرق الأقوي هجوميا خلال دور المجموعات بالبطولة.
1- باريس سان جيرمان
يعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الاقوي هجوميا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل مهاجمو 17 هدف في 6 مباريات فقط، بمعدل ما يقارب ثلاثة أهداف كل لقاء، واستقبلت شباكه 9 أهداف.
2- مانشستر سيتي
سجل نادي مانشستر سيتي بدور المجموعات 16 أهداف في جميع مبارياته، ويحل وصافة الأندية الاقوي هجوميا خلال هذا الدور، رغم خسارته في الجولة الأولي علي أرضه من نادي ليون الفرنسي، وسجل مهاجمو الخصم في شباك النادي الإنجليزي 6 أهداف بمعدل هدف كل مباراة.
3- بورتو & بايرن ميونيخ
أحرز نادي بورتو البرتغالي 15 هدف في جميع مبارياته بدوري أبطال أوروبا، بعد تصدره لمجموعته برصيد 16 نقطة، واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط، ويعد في المركز الثالث للأقوي هجوميا بدور المجموعات، ويناصفه نادي بايرن ميونيخ الألماني هذا المركز بعد تسجيل نفس العدد من الأهداف، وأيضا صدارة مجموعته، ولكن شباكه اهتزت بعدد أهداف اكثر وهو 6 أهداف منهما 3 في لقاء اياكس الاخير.
الفرق المتأهلة لدور ال16
انتهت مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة والأخيرة الحاسمة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018.
ونجح النجم المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول للتأهل للدور التالي من البطولة بعد الفوز على نابولي الإيطالي بهدف نظيف سجله "مو" ليتأهل الريدز بصحبة ياريس سان جيرمان ويتحول بطل إيطاليا للدوري الأوروبي.
ونرصد لكم في التقرير التالي الفرق التي نجحت في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا:
المجموعة الأولى:
- بروسيا دورتموند: 13 نقطة
- أتلتيكو مدريد: 13 نقطة
المجموعة الثانية:
- برشلونة: 14 نقطة
- توتنهام: 8 نقاط
المجموعة الثالثة:
- باريس سان جيرمان: 11 نقطة
- ليفربول: 9 نقاط
المجموعة الرابعة:
- بورتو: 16 نقطة
- شالكه: 11 نقطة
المجموعة الخامسة:
- بايرن ميونيخ: 14 نقطة
- أياكس أمستردام: 12 نقطة
المجموعة السادسة:
- مانشستر سيتي: 13 نقطة
- أولمبيك ليون: 7 نقاط
المجموعة السابعة:
- ريال مدريد: 12 نقطة
- روما: 9 نقاط
المجموعة الثامنة:
- يوفنتوس: 12 نقطة
- مانشستر يونايتد: 10 نقاط
المزيد عن: مانشستر سيتي كورة كرة رياضة دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان
Advertisements