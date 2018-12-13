الرقابة الإدارية: التحقيق في واقعة إهانة المرضى بمعهد أورام دمنهور



كان الإعلامي تامر أمين، قد عرض مقطع فيديو، يرصد طبيب بمعهد أورام دمنهور يتأخر في الكشف على مرضى السرطان المترددين على المعهد بالبحيرة، بسبب حديثه مع أصدقائه على الهاتف وتجاهل المرضى.



وأكد "سمير"، في مداخلة مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، أنه إذا كان هناك أي نوع من الإهمال من قبل إدارة المستشفى أو الطبيب المتواجد، سيتم التحقيق معه ومحاسبته.



أما عن واقعة إحالة طبيب مقيم في مستشفى ببني سويف للمحاكمة، بتهمة تزوير شهادة بكالوريوس الطب، فقد قال "سمير"، إن الطبيب بالفعل حاصل على شهادة كلية الطب، ولكنه زور في التقديرات الخاصة به لكي يلتحق بالزمالة المصرية.



وأوضح أن الطبيب كان حاصلا على تقدير "جيد"، ولكنه زور الشهادة بتقدير "جيد جدًا"، بعد إضافة 11 درجة لمجموعه، كما قام بتغيير تقديره في مادة التخصص الذي يعمل به، وهو النساء والتوليد من جيد جدًا إلى امتياز.



ولفت إلى أن الطبيب تقدم بالفعل للحصول على الزمالة، ولكن التحريات كشفت أن الشهادة مزورة، وتم إلغاء إجراءات الزمالة، وإحالته للمحاكمة مع المتورطين في تزوير الشهادة.

علق المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على واقعة قيام طبيب بمعهد أورام دمنهور بإهانة المرضى، قائلا إنه سيتم إحالة الواقعة للتحقيق.