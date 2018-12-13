برشلونة وبايرن ميونخ علي رأس القائمة... 5 أندية تنهي دور المجموعات بدون خسارة بدوري الأبطال





انتهت فعاليات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال اوروبا، حيث تأهل 16 فريق بشكل رسمي بعد انتهاء دور المجموعات بشكل نهائي.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" 5 أندية لم تتذوق طعم الخسارة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





1- برشلونة





نجح نادي برشلونة الإسباني في صدارة المجموعة الثانية بشكل مميز، حيث حصل علي 14 نقطة من 6 مباريات، وفاز في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين فقط أمام نادي توتنهام هوتسبير بالإياب علي ملعب الكامب نو، وضد إنتر ميلان في السان سيرو بنتيجة 1-1.





2- بورتو





حقق نادي بورتو البرتغالي إنجازا كبيرا بإنهاء دور المجموعات بدون خسارة، حيث حصد 16 نقطة من 6 مباريات، ولم يخسر في اي لقاء، وانتصر في 5 مواجهات وتعادل في واحدة فقط.





3- بايرن ميونيخ





خطف نادي بايرن ميونيخ الألماني صدارة المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة بدون خسارة، حيث تعادل أمام نادي اياكس امستردام الهولندي في الذهاب والاياب، وفاز في 4 مواجهات ضد ناديي بنفيكا البرتغالي وايك اتينا الهولندي.





4- أياكس





يعد نادي اياكس امستردام الهولندي الحصان الاسود في دور المجموعات، بسبب أداءه المميز الذي قدمه بالبطولة، وعدم تلقيه اي هزيمة رغم وجوده في مجموعة صعبة بجانب بايرن ميونيخ، ولكنه نجح في حصد 12 نقطة من 6 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات وفاز في مثلها بدور المجموعات.





5- أولمبيك ليون





تأهل نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بعد تعادل مثير أمام نادي شاختار دونتسك الأوكراني بنتيجة 1-1، وعلي الرغم من ذلك إلا انه لم يهزم في 6 مباريات، حيث تعادل في 5 لقاءات وفاز في واحدة فقط أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي علي ملعب الإتحاد.









الفرق المتأهلة لدور ال16





انتهت مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة والأخيرة الحاسمة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018.

ونجح النجم المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول للتأهل للدور التالي من البطولة بعد الفوز على نابولي الإيطالي بهدف نظيف سجله "مو" ليتأهل الريدز بصحبة ياريس سان جيرمان ويتحول بطل إيطاليا للدوري الأوروبي.

ونرصد لكم في التقرير التالي الفرق التي نجحت في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى: - بروسيا دورتموند: 13 نقطة - أتلتيكو مدريد: 13 نقطة

المجموعة الثانية: - برشلونة: 14 نقطة - توتنهام: 8 نقاط

المجموعة الثالثة: - باريس سان جيرمان: 11 نقطة - ليفربول: 9 نقاط

المجموعة الرابعة: - بورتو: 16 نقطة - شالكه: 11 نقطة

المجموعة الخامسة: - بايرن ميونيخ: 14 نقطة - أياكس أمستردام: 12 نقطة

المجموعة السادسة: - مانشستر سيتي: 13 نقطة - أولمبيك ليون: 7 نقاط

المجموعة السابعة: - ريال مدريد: 12 نقطة - روما: 9 نقاط

المجموعة الثامنة: - يوفنتوس: 12 نقطة - مانشستر يونايتد: 10 نقاط



