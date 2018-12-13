عاجل.. ‏سموحة يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب السنغالي

وقال الحساب الرسمي لنادي سموحة عبر تويتر : "المهندس محمد فرج عامر يؤكد أنه لا توجد مفاوضات مع النادي الاهلي لانتقال مهاجم الفريق حسام حسن لصفوف الأحمر".

وأضاف الحساب:"مؤكدا أنه لا يعتقد أن يرتكب الأهلي خطأ بالتعاقد مع لاعب عقده يمتد موسمين مع فريقه".

وأكمل البيان "وأكد عامر انه من غير المنطقي المطالبة بالانضباط والعدالة الكروية والمنافسة الشريفة صباحا ومساء في وسائل الإعلام وفي نفس الوقت التفاوض مع أحد لاعبي الفريق دون التواصل مع إدارة النادي والتصور ان ذلك غير معلوم".

ونفى حسام حسن في وقت سابق وجود أي اتصالات رسمية بينه وبين الأهلي.

ولعب حسام حسن مع سموحة هذا الموسم 11 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف في مختلف البطولات.