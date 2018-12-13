"الجروان": التغييرات بمصر ستؤتي ثمارها.. والإمارات تدعمها بلا حدود



وأضاف "الجروان"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC" مساء الأربعاء، أن الفريق المكلف بمسئولية التغيير الإصلاحي الاقتصادي ذو كفاءة عالية، ويعملون بصدق وأمانة.



وأوضح أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أنه يتم أيضا تغيير القوانين التي كانت منذ 70 أو 80 سنة، بالإضافة قانون الاستثمار الجديد، وهو خطوة ممتازة.



وأشار إلى أن المجلس والأعضاء الموجودين فيه يرون الأمور في مصر على أنها ممتازة، لافتا إلى أن شركة إعمار الإماراتية أعلنت عن استثمارات في الساحل الشمالي، وشركة "اتصالات" الإماراتية، أخذت رخصة الجيل الرابع، وتبحث حاليا الجيل الخامس، بالإضافة لاستثمارات الفطيم التي أعلنت عن 100 فرع في مصر كلها.



وشدد على أن المستثمر الإماراتي لديه ثقة في الاقتصاد المصري، وكل هذه الاستثمارات ليست ساخنة تدخل وتخرج سريعا، ولكنها طويلة الأجل، وتوفر عمالة مصرية، وهناك عمل دؤوب في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد على أن هناك رغبة وقدرة على التغيير، وعلاقات القاهرة مع الدول الأخرى جيدة، والإمارات داعمة بلا حدود لمصر، و"نحن بدون مصر لا نستطيع أن نعمل بدون مصر".

قال المهندس جمال سيف الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، ستؤتي ثمارها بلا شك، مشددًا على أن هناك تغيير في الواقع المصري اليوم.