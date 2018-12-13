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اليوم.. صلاة الجنازة على جثامين ضحايا إطلاق النار أمام كنيسة بالمنيا

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:48 ص
اليوم.. صلاة الجنازة على جثامين ضحايا إطلاق النار أمام كنيسة بالمنيا
الأنبا مكاريوس
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حازم رفعت
 
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يترأس الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، صباح اليوم الخميس، صلاة الجناز على جثامين ضحايا إطلاق النار على قبطيين أمام كنيسة نهضة القداسة بمدينة المنيا.

وأعلن الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، أمس الأربعاء، عن وقوع حادث إطلاق نار على قبطيين أمام كنيسة نهضة القداسة على يد أمين شرطة كان مكلف بحراسة الكنيسة، مؤكدا أنه ليس حادث طائفي، موضحًا بأنه حادث نتج عن خلافات شخصية.

وأوضح مكاريوس، في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن الحارس المكلف بحراسة كنيسة نهضة القداسة يتبع قوات الشرطة وليس حارس يبتبع لشركة أمن خاص، مضيفًا أن قوات الأمن قامت بالقبض عليه ويخضع للتحقيق، مؤكدًا أن الواقعة تم تصويرها بكاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الحادث.

وأضاف أن الخلاف الذي دار بين المقاول عماد المقدس، ونجلة ديفيد بدأ منذ أمس الأول، وخلال تواجدهم أمام الكنيسة أثناء إزالة المنزل المتواجد أمامها تجدد الخلاف بينهم فقام الحارس بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاة القبطيين.

المزيد عن: كنيسة نهضة القداسة قداس صلاة المنيا الأنبا مكاريوس اخبار مصر
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