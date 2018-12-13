ما لا تعرفه عن السيدة ماجدة الرومي في عيد ميلادها

تحتفل المطربة اللبنانية ماجد الرومي، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الحادي والستين، وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٩ معلومات عن ملاك الطرب العربي.





١-ولدت ماجدة في الثاني عشر من ديسمبر ١٩٥٧، في كفرشيما بلبنان.

٢-والدها هو الموسيقار الفلسطيني حليم الرومي، وهو مكتشفها الذي حرص على تنمية موهبتها منذ الطفولة.

٣-كانت انطلاقة ماجدة في عالم الشهرة في عام ١٩٧٤، بعد مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "استديو الفن".

٤-قدمت أولى أغنياتها في عام ١٩٧٥، وكانت بعنوان "عم بحلمك يا حلم يا لبنان".

٥-طرحت أول ألبوماتها في عام ١٩٧٧، وجاء تحت عنوان "وداع".

٦-تزوجت في عام ١٩٧٩، من أنطوان دفوني، وأنجبت منه هلا ونور، ثم تطلقت في عام ٢٠٠٣، بعد خيانته لها.

٧-قدمت عبر مسيرتها الفنية، التي امتدت لقرابة أربعين عامًا، العديد من الألبومات الناجحة التي تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين أبرزهم نزار قباني، ومن أشهر أعمالها: "رسائل"، و"كلمات"، و"اعتزلت الغرام"، و"آدم وحنان".

٨-شاركت في العديد من المهرجانات العربية والعالمية، وحصلت على العديد من التكريمات والجوائز أبرزها: درع تكريمي من الجمعية الوطنية الفرنسية لعام 1993، والدرع الوطني للأرز، رتبة فارس من رئيس الجمهورية اللبنانية، 1994.

٩-لها تجربة تمثيلية في فيلم "عودة الابن الضال" ١٩٧٩، للمخرج يوسف شاهين.