عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد ماجدة زكي

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة جمعتها بالنجمة ماجدة زكي وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ50.





وعلقت" عبير" على الصورة التي رافقتهم فيها الإعلامية بوسي شلبي، والمذيعة مفيدة شيحة، قائلة" عيد ميلاد ماجدة ذكي، كل سنة وانتي طيبة حبيبتي ماشاء الله".





يُذكر أن الفنانة عبير صبري تعاقدت على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، الذي يجرى تصويره حاليًا.



