موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة





انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء يوم الاربعاء ، حيث تأهلت 16 فريق إلي الدور القادم، وستشهد مباريات نارية بين للأندية الكبري.





وسوف تشهد مدينة نيون السويسرية مراسم قرعة دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين 17 ديسمبر المقبل في الساعة الواحدة ظهرا.





وتأهل 16 فريق لدور الستة عشر، وجاءت قائمة الأندية التي صعدت كالتالي :-





- المركز الأول :-





برشلونة الإسباني - مانشستر سيتي الإنجليزي - ريال مدريد الإسباني - بوروسيا دورتموند الألماني - بورتو البرتغالي - يوفنتوس الإيطالي - بايرن ميونيخ الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي.





- المركز الثاني :-





ليفربول الإنجليزي - توتنهام هوتسبير الإنجليزي - أولمبيك ليون الفرنسي - اياكس امستردام الهولندي - مانشستر يونايتد الإنجليزي - شالكه الألماني - روما الإيطالي - أتليتكو مدريد الإسباني.





وتقام مباريات دور ال16 في شهر فبراير القادم خلال عام 2019، ومن شروط تلك القرعة أن لا يقابل فريقين من نفس البلد بعضهما في الدور القادم.





ومن المقرر أن يخوض الفرق مواجهات الذهاب لدور الستة عشر أيام 12،13،19،20 من شهر فبراير القادم، بينما تقام مباريات العودة أيام 5،6،12،13 من شهر مارس القادم





يذكر أن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سوف يقام علي ملعب الميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث هو معقل نادي أتليتكو مدريد الإسباني، وتعد هذة فرصة ذهبية للاتليتك لحصد اللقب الأوروبي.





وقاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فريقه للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدف نظيف على نابولي الإيطالي في ختام منافسات دور المجموعات.

ويترقب ليفربول مواجهات صعبة بعدما تأهل كثان في مجموعته خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.

إذا كان الأول إنجليزياً في أي مجموعة فلن يواجهه ليفربول حسب قوانين الإتحاد الأوروبي أن فرق الدولة الواحدة لا يتواجهون في دور الـ16.

المجموعة الأولى

ليفربول قد يلعب مع أتلتيكو مدريد الإسباني بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعدما تأهل في المركز الأول على بوروسيا دروتموند رغم تساوي الفريقين في عدد النقاط.

المجموعة الثانية

تصدرها برشلونة الإسباني وهو خصم ليفربول المحتمل منها في القرعة

المجموعة الرابعة

تأهل عنها بورتو البرتغالي في المركز الأول برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن شالكة الألماني.

يمكن لليفربول أن يواجه بورتو البرتغالي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

المجموعة الخامسة

الفائز من بايرن ميونيخ الألماني وأياكس أمستردام الهولندي اليوم قد يواجه ليفربول في دور الـ16 لأن الفائز منهما سيتصدر المجموعة.

المجموعة السابعة

تصدرها نادي ريال مدريد الإسباني الذي قد يواجه ليفربول في دور الـ16 في مباراة مكررة لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

المجموعة الثامنة

يوفنتوس الإيطالي الأقرب لتصدر المجموعة لكنه في حالة الخسارة من يونج بويز وفوز مانشستر يونايتد على فالنسيا سيتأهل في المركز الثاني ولن يواجه ليفربول.







