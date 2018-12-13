رئيس وزراء أثيوبيا السابق: مصر حريصة على تعزيز علاقتها مع دول أفريقيا



وأضاف "ديسالين"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، وقع اتفاقيات للاستثمار في الدول الأفريقية.



وتابع رئيس الوزراء الأثيوبي، أن البنية التحتية من المجالات التي تحتاج إلى مستثمرين أفارقة، مشددا على أن الشركات المصرية يمكن أن تقدم عمل بناء، وهام في هذا المجال.



هذا، وأكدت حركة السياسة الخارجية المصرية، في الفترة الأخيرة الأهمية التي توليها مصر لقارة أفريقيا على العديد من المستويات، خاصة في إطار انفتاح مصر على القارة، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدولها في كل المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة.



وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات في تقرير لها مطلع العام الجاري إلى أن التحليل الكمي لزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية ولقاءاته الدولية مع زوار مصر من القادة والمسئولين منذ توليه رئاسة الجمهورية في الثامن من يونيو عام 2014، يشير إلى الأولوية التي تحتلها علاقات مصر مع الدول الأفريقية في السياسة الخارجية للرئيس السيسي.



وقام الرئيس بـ 21 زيارة لدول أفريقية من إجمالي 69 زيارة خارجية قام بها سيادته، بما يمثل أكثر من 30% من إجمالي الزيارات الرئاسية الخارجية.. كما عقد الرئيس السيسي 112 اجتماعًا مع قادة وزعماء ومسئولين أفارقة زاروا مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من إجمالي 543 اجتماعا عقدها الرئيس مع زوار مصر من قادة ومسئولي دول العالم والمنظمات الدولية -وفقا لتقرير الهيئة-.

أكد هايلي مريام ديسالين، رئيس الوزراء الأثيوبي السابق، أن هناك مستثمرون مصريون يتوجهون الآن إلى أفريقيا للاستثمار بها، وتوسيع نطاق أعمالهم.