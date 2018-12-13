"الجروان": 1.5 تريليون دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج

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قال المهندس جمال سيف الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تبلغ تريليون ونصف التريليون دولار، لافتًا إلى أن الصناديق السيادية بدولة الإمارات وخاصة أبو ظبي للاستثمار تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات الخارجية.



وأضاف "الجروان"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC" مساء الأربعاء، أنهم يعملوا على توزيع استثماراتهم على الأوراق المالية، ويركزوا في الفترة الأخيرة على البنية التحتية بالدول.



وأوضح أن تحديد جهة الاستثمار بالخارج يراعي العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والدول المستهدفة وبعدها يأتي العائد، لافتًا إلى أن المنطقة العربية هي الأحق بالاستثمار لتحقيق التنمية المستهدفة بها في كافة المجالات.



وأشار إلى أن إفريقيا بها ثروات وفرص عمل كثيرة جدًا ويجب استثمار ذلك، موضحًا أن اللغة عامل هام جدًا لإدارة الاستثمار في دول إفريقيا وكذلك العلاقات مع حكومات هذه الدول.

