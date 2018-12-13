شاهد.. طبيب بمعهد أورام دمنهور يهمل المرضى ويسبهم

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عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو، يرصد طبيب بمعهد أورام دمنهور يهمل الكشف على مرضى السرطان المترددين على المعهد بالبحيرة.



وروّت سماح على، صاحبة فيديو واقعة الإهمال الطبي بمعهد أورام دمنهور، تفاصيل الواقعة، قائلة إن أحد الأطباء تأخر على المرضى بسبب حديثه مع أصدقائه على الهاتف وتجاهل المرضى.



وتابعت "علي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه " آخر النهار"، المذاع عبر فضائية " النهار" مساء الأربعاء، أن الطبيب تعدى على جميع المرضى لفظيًا، مستكملة: "مريض منهم لطم على وجهه وقال أنا تعبت ومفيش حد بيهتم بينا".



ولفتت إلى أنها مريضة سرطان، مشيرة إلى أن هذه الواقعة ليست الواقعة الأولى في تاريخ معهد أورام دمنهور بمحافظة البحيرة.

