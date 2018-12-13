تعرف على المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

انتهت مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة والأخيرة الحاسمة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018.





ونجح النجم المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول للتأهل للدور التالي من البطولة بعد الفوز على نابولي الإيطالي بهدف نظيف سجله "مو" ليتأهل الريدز بصحبة ياريس سان جيرمان ويتحول بطل إيطاليا للدوري الأوروبي.





ونرصد لكم في التقرير التالي الفرق التي نجحت في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا:





المجموعة الأولى:

- بروسيا دورتموند: 13 نقطة

- أتلتيكو مدريد: 13 نقطة





المجموعة الثانية:

- برشلونة: 14 نقطة

- توتنهام: 8 نقاط





المجموعة الثالثة:

- باريس سان جيرمان: 11 نقطة

- ليفربول: 9 نقاط





المجموعة الرابعة:

- بورتو: 16 نقطة

- شالكه: 11 نقطة





المجموعة الخامسة:

- بايرن ميونيخ: 14 نقطة

- أياكس أمستردام: 12 نقطة





المجموعة السادسة:

- مانشستر سيتي: 13 نقطة

- أولمبيك ليون: 7 نقاط





المجموعة السابعة:

- ريال مدريد: 12 نقطة

- روما: 9 نقاط





المجموعة الثامنة:

- يوفنتوس: 12 نقطة

- مانشستر يونايتد: 10 نقاط





مانشستر سيتي يتخطى هوفنهايم

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز أمام منافسه نادي هوفنهايم الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. وسجل كراماريتش الهدف الأول لهوفنيهايم في الدقيقة 16 عن طريق ركلة جزاء، بينما أحرز ليروي ساني هدف التعادل في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول. وتقدم ساني مرة أخري للسيتي بهدف مميز في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، وأضاع لاعبو مانشستر الكثير من الفرص خلال أخر نصف ساعة من اللقاء. ويحل نادي مانشستر سيتي صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقط عن الوصيف نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

