تعرف على المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:41 ص
منى العوضي
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انتهت مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة والأخيرة الحاسمة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2018.
ونجح النجم المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول للتأهل للدور التالي من البطولة بعد الفوز على نابولي الإيطالي بهدف نظيف سجله "مو" ليتأهل الريدز بصحبة ياريس سان جيرمان ويتحول بطل إيطاليا للدوري الأوروبي.
ونرصد لكم في التقرير التالي الفرق التي نجحت في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا:
المجموعة الأولى:
- بروسيا دورتموند: 13 نقطة
- أتلتيكو مدريد: 13 نقطة
المجموعة الثانية:
- برشلونة: 14 نقطة
- توتنهام: 8 نقاط
المجموعة الثالثة:
- باريس سان جيرمان: 11 نقطة
- ليفربول: 9 نقاط
المجموعة الرابعة:
- بورتو: 16 نقطة
- شالكه: 11 نقطة
المجموعة الخامسة:
- بايرن ميونيخ: 14 نقطة
- أياكس أمستردام: 12 نقطة
المجموعة السادسة:
- مانشستر سيتي: 13 نقطة
- أولمبيك ليون: 7 نقاط
المجموعة السابعة:
- ريال مدريد: 12 نقطة
- روما: 9 نقاط
المجموعة الثامنة:
- يوفنتوس: 12 نقطة
- مانشستر يونايتد: 10 نقاط
مانشستر سيتي يتخطى هوفنهايم
نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز
أمام منافسه نادي هوفنهايم الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي
جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وسجل كراماريتش الهدف الأول لهوفنيهايم
في الدقيقة 16 عن طريق ركلة جزاء، بينما أحرز ليروي ساني هدف التعادل في الدقيقة
44 قبل نهاية الشوط الأول.
وتقدم ساني مرة أخري للسيتي بهدف مميز في
الدقيقة 61 من الشوط الثاني، وأضاع لاعبو مانشستر الكثير من الفرص خلال أخر نصف ساعة
من اللقاء.
ويحل نادي مانشستر سيتي صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقط عن الوصيف نادي أولمبيك ليون الفرنسي.
بايرن ميونيخ يتعادل مع أياكس
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 مباراة فريق أياكس أمستردام الهولندي على أرضه مع بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الأربعاء وذلك خلال منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وتقدم ميونيخ بهدف عن طريق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالدقيقة 13 قبل أن يتعادل دوشان تاديتش بالدقيقة 61 ومن ثم يسجل نفس اللاعب هدفه الثاني بالدقيقة 82 من ركلة جزاء.
وعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي لإحراز هدف التعادل لفريقه في شباك أياكس من ضربة جزاء وذلك خلال الدقيقة 89 من عمر اللقاء، وأحرز كومان الثالث لفريقه بالدقيقة 90، وتعادل زوله لأياكس بهدف ثالث في الثواني الأخيرة.
وبهذه النتيجة؛ رفع فريق بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 14 في صدارة المجموعة بينما أياكس عند النقطة 12 في المركز الثاني.
وفي نفس المجموعة؛ فاز فريق بنفيكا البرتغالي على أيك اليوناني بهدف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وسجل أليكس جريمالدو هدف فريق بنفيكا في شباك نظيره أيك خلال الدقيقة 88 من عمر اللقاء ليمنح فريقه ثلاث نقاط ولكن رغم ذلك يودع الفريقين البطولة.
وبهذه النتيجة؛ يرفع بنفيكا رصيده للنقطة 7 في المركز الثالث في مجموعته بينما يظل أيك اليوني ملازما للمركز الأخير بدون نقاط.
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