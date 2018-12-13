آخرهم العين.. 6 مناسبات رسمت فيها "ركلات الترجيح" طريق العرب في مونديال الأندية

تأهل فريق العين الإماراتي للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على نظيره فريق ويلينجتون النيوزيلندي بركلات الترجيح 4/3 في المباراة الافتتاحية للبطولة المقامة حاليًا في الإمارات.





وضرب العين الإماراتي موعدًا ناريًا مع الترجي التونسي بطل إفريقيا في ربع نهائي كأس العالم للأندية، حيث ستقام المباراة بينهما في تمام السادسة والنصف مساء السبت المقبل 15 ديسمبر الجاري.





وتعتبر هذه المرة السادسة الذي تلعب فيها الأندية العربية "ركلات الترجيح" في بطولة كأس العالم للأندية، وقادت ركلات الحظ العرب للفوز في 3 مناسبات، وخسرت مثلها خلال تاريخ مشاركتهم بالبطولة العالمية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير المباريات التي رسمت فيها "ركلات الترجيح" طريق الأندية العربية في مونديال الأندية سواء بالتأهل للأدوار التالية أو الخروج من البطولة:-





- النجم الساحلي × أوراوا ريد دياموندز:

النجم الساحلي التونسي كان أول الأندية العربية الذي لعب "ركلات الترجيح" في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك خلال مباراته ضد فريق أوراوا ريد دياموندز بطل اليابان في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة عام 2007، وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2/2، وابتسمت ركلات الترجيح لبطل اليابان بنتيجة 4/2.





- الوحدة × باتشوكا:

لجأ فريق الوحدة الإماراتي لركلات الترجيح بعد تعادله مع فريق باتشوكا المكسيكي 2-2 في مباراة تحديد المركز الخامس بكأس العالم للأندية عام 2010، ولكن فاز الفريق المكسيكي بنتيجة 4/2.





- كاشيوا ريسول × السد:

قادت ركلات الترجيح فريق السد القطري للتتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية عام 2011، بعدما قادته للفوز على فريق كاشيوا ريسول الياباني بنتيجة 5/3 بعد تعادلهما سلبيًا في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.





- المغربي التطواني × أوكلاند سيتي:

خسر فريق المغرب التطواني بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور ربع النهائي للبطولة، بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة الوقتين الاصلي والاضافي للمباراة.





- وفاق سطيف × ويسترن سيدني:

في مباراة تحديد المركز الخامس في مونديال الأندية عام 2014، فاز فريق وفاق سطيف على نظيره ويسترن سيدني الاسترالي بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، وذلك بعدما تعادل الفريقين 2/2 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.





- العين × ويلينجتون:

آخر المناسبات التي حسمت فيها "ركلات الترجيح" مشوار الأندية العربية في بطولة كأس العالم، كانت في النسخة الحالية للبطولة، حيث صعدت ركلات الحظ بفريق العين للدور ربع النهائي، بعد فوزه 4/3 على ويلينجتون النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية للبطولة، بعدما انتهي الوقتين الاصلي والاضافي للمباراة بالتعادل 3/3.



