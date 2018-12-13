أبرز أخبار التوك شو يوم الأربعاء 12-12-2018
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:48 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الزراعة" عن إزالة التعديات على الأراضي: "مفيش حد فوق القانون"
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم الإنتهاء من المرحلة الاولى من حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتم إزالة التعديات على 2800 فدان، وسيعقبها حملات أخرى، معقبًا: "مفيش حد فوق القانون، إحنا دولة قوية وبننفذ القانون على الجميع".
خبير أسواق مال يتوقع ارتفاع الأسعار في هذا التوقيت
وتوقع وائل عنبة، أن نشهد مزيد من ارتفاع الأسعار في يناير المقبل بسبب قرار رفع الدولار الجمركي، موضحًا أن التجار يقوموا برفع أسعار جميع السلع وليس السلع التي ارتفع عليها الدولار الجمركي فقط، فضلًا عن أن الحديث عن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي لمزيد من الارتفاع بالأسعار.
برلماني عن مقترح تجريم الشيشة: "دي حرية شخصية.. هو إحنا ناويين نعكنن على الشعب"
علق الدكتور إيهاب الغطاطي، عضو مجلس النواب، على اقتراح برلماني تجريم تناول الشيشة بشكل عام، قائلًا: "الشيشة منتشرة في كل دول العالم، وتناولها حرية شخصية، ولا نستطيع إجبار المواطن على الحفاظ على صحته".
أستاذ موارد مائية: سد "ستيجلر" الذي ستبنيه مصر سينتج ضعف كهرباء تنزانيا
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية، إن سد ستيجلر جورج الضخم الذي ستقوم ببنائه مصر هو الأكبر في تنزانيا، وسيُولد هذا السد أربع أضعاف الكهرباء التي تنتجها سدود تنزانيا، وأكبر من ضعف الكهرباء التي تولد في تنزانيا بالكامل.
نقيب الصحفيين ناعيًا إبراهيم سعدة: "من جيل الفرسان العظماء"
نعى الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، قائلًا: "خالص العزاء لمصر كلها".
أستاذ اقتصاد يكشف فوائد قرار رفع سعر الدولار الجمركي
قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ اقتصاد والمالية العامة المساعد، إن قرار وزارة المالية الخاص بزيادة الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية يصب في مصلحة الاقتصاد، لافتًا إلى أن ما يصب في مصلحة الاقتصاد يصب في مصلحة المواطن.
رئيس وزراء إثيوبيا السابق يكشف أخر التطورات بشأن سد النهضة
أكد هايلي مريام ديسالين، رئيس الوزراء الأثيوبي السابق، أن مصر وأثيوبيا يسيران في المسار الصحيح بشأن أزمة سد النهضة، مضيفًا: "قريبًا سنصل إلى اتفاق يحقق مصلحة كل الأطراف وليس طرف واحد".
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: لدينا أكثر من 260 بعثة أجنبية عاملة في مصر
كشف الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن وجود أكثر من 260 بعثة أجنبية عاملة في مصر، معلقًا: "إحنا كأثريين ومرممين شطار جدًا.. إحنا رقم واحد بشهادة البعثات الأجنبية".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الزراعة" عن إزالة التعديات على الأراضي: "مفيش حد فوق القانون"
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم الإنتهاء من المرحلة الاولى من حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتم إزالة التعديات على 2800 فدان، وسيعقبها حملات أخرى، معقبًا: "مفيش حد فوق القانون، إحنا دولة قوية وبننفذ القانون على الجميع".
خبير أسواق مال يتوقع ارتفاع الأسعار في هذا التوقيت
وتوقع وائل عنبة، أن نشهد مزيد من ارتفاع الأسعار في يناير المقبل بسبب قرار رفع الدولار الجمركي، موضحًا أن التجار يقوموا برفع أسعار جميع السلع وليس السلع التي ارتفع عليها الدولار الجمركي فقط، فضلًا عن أن الحديث عن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي لمزيد من الارتفاع بالأسعار.
برلماني عن مقترح تجريم الشيشة: "دي حرية شخصية.. هو إحنا ناويين نعكنن على الشعب"
علق الدكتور إيهاب الغطاطي، عضو مجلس النواب، على اقتراح برلماني تجريم تناول الشيشة بشكل عام، قائلًا: "الشيشة منتشرة في كل دول العالم، وتناولها حرية شخصية، ولا نستطيع إجبار المواطن على الحفاظ على صحته".
أستاذ موارد مائية: سد "ستيجلر" الذي ستبنيه مصر سينتج ضعف كهرباء تنزانيا
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية، إن سد ستيجلر جورج الضخم الذي ستقوم ببنائه مصر هو الأكبر في تنزانيا، وسيُولد هذا السد أربع أضعاف الكهرباء التي تنتجها سدود تنزانيا، وأكبر من ضعف الكهرباء التي تولد في تنزانيا بالكامل.
نقيب الصحفيين ناعيًا إبراهيم سعدة: "من جيل الفرسان العظماء"
نعى الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، قائلًا: "خالص العزاء لمصر كلها".
أستاذ اقتصاد يكشف فوائد قرار رفع سعر الدولار الجمركي
قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ اقتصاد والمالية العامة المساعد، إن قرار وزارة المالية الخاص بزيادة الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية يصب في مصلحة الاقتصاد، لافتًا إلى أن ما يصب في مصلحة الاقتصاد يصب في مصلحة المواطن.
رئيس وزراء إثيوبيا السابق يكشف أخر التطورات بشأن سد النهضة
أكد هايلي مريام ديسالين، رئيس الوزراء الأثيوبي السابق، أن مصر وأثيوبيا يسيران في المسار الصحيح بشأن أزمة سد النهضة، مضيفًا: "قريبًا سنصل إلى اتفاق يحقق مصلحة كل الأطراف وليس طرف واحد".
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: لدينا أكثر من 260 بعثة أجنبية عاملة في مصر
كشف الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن وجود أكثر من 260 بعثة أجنبية عاملة في مصر، معلقًا: "إحنا كأثريين ومرممين شطار جدًا.. إحنا رقم واحد بشهادة البعثات الأجنبية".
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