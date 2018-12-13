سحب عابرة و أمطار متفرقة بطقس الخميس 13 ديسمبر 2018

سيعرف طقس يوم الغد الخميس 12 ديسمبر 2018، سحبا عابرة بأغلب الجهات، حيث تكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال مع أمطار متفرقة في الصباح.





ومن المنتظر هبوب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الإضطراب فمضطرب ببقية السواحل.



