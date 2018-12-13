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سحب عابرة و أمطار متفرقة بطقس الخميس 13 ديسمبر 2018

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:12 ص
سحب عابرة و أمطار متفرقة بطقس الخميس 13 ديسمبر 2018
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مروى الجلاصي
 
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سيعرف طقس يوم الغد الخميس 12 ديسمبر 2018، سحبا عابرة بأغلب الجهات، حيث تكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال مع أمطار متفرقة في الصباح.

ومن المنتظر هبوب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الإضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

كما من المتوقع أن تتراوح الحرارة القصوى عامة، بين 16 و 21 درجة و تكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات.
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