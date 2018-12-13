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هكذا أحيا صابر الرباعي ذكرى وفاة والده الخامسة

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:09 ص
هكذا أحيا صابر الرباعي ذكرى وفاة والده الخامسة
صابر الرباعي
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الفجر الفني
 
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شارك المطرب صابر الرباعي، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحيي فيه الذكرى الخامسة لوالده. 

وقال صابر الرباعي: "في الذكرى الخامسة لوفاة والدي "الهادي" رحمه الله اريد أن أترحم على كل الآباء و الأمهات الذين رحلوا الى دار الحق". 

من ناحية اخرى استقر الرباعى على تصوير أغنيتين بشكل مبدئى من ألبومه الجديد المقرر طرحه نهاية العام ، ويدرس حاليًا تصوير عدد أكبر من الأغانى ليصل عددها إلى 4 أغنيات.

ومن المقرر أن يتعاون " الرباعى" فى هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين لأول مرة على رأسهم خالد البكري ومحمد عبد المنعم ووليد سعد وفايز السعيد وباسم منير. 

كما سيقوم صابر الرباعي، بتلحين عدد من الأغاني خلال الألبوم الجديد الذي يضم عددا من اللهجات المصرية والخليجية واللبنانينة والتونسية.

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