أحمد سمير عن مصروفات الجامعات الدولية: أرقام فلكية

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قال الإعلامي أحمد سمير، إن التعليم الجامعي في مصر خلال السنوات الماضية شهد طفرات كبيرة على عدة مستويات، مشيرًا إلى أن مصروفات الجامعات الدولية أصبحت باهظة الثمن، معلقًا: "أرقام فلكية".



وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على الفضائية المصرية، مساء الأربعاء، أن الدولة تحاول أن توفر تعليم مجاني جيد؛ وهو ما يتطلب مجهود كبير.



وأشار إلى أن هناك تجارب ناجحة للتعليم ما قبل الجامعي مثل المدارس اليابانية والدولية، مؤكدًا أن الصحة والتعليم خدمتان مكلفتان للغاية.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم قوة اقتصادها إلا أنها لا توفر التعليم العالي المجاني إلا للنابغين أو المتفوقين بمنح دراسية.

