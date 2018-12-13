‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد سمير عن مصروفات الجامعات الدولية: أرقام فلكية

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:25 ص
أحمد سمير عن مصروفات الجامعات الدولية: أرقام فلكية
أحمد سمير
طباعة
Advertisements
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الإعلامي أحمد سمير، إن التعليم الجامعي في مصر خلال السنوات الماضية شهد طفرات كبيرة على عدة مستويات، مشيرًا إلى أن مصروفات الجامعات الدولية أصبحت باهظة الثمن، معلقًا: "أرقام فلكية".

وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على الفضائية المصرية، مساء الأربعاء، أن الدولة تحاول أن توفر تعليم مجاني جيد؛ وهو ما يتطلب مجهود كبير.

وأشار إلى أن هناك تجارب ناجحة للتعليم ما قبل الجامعي مثل المدارس اليابانية والدولية، مؤكدًا أن الصحة والتعليم خدمتان مكلفتان للغاية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم قوة اقتصادها إلا أنها لا توفر التعليم العالي المجاني إلا للنابغين أو المتفوقين بمنح دراسية.
المزيد عن: مصر النهاردة مصر فضائية جامعات توك شو تعليم الولايات المتحدة الفضائية المصرية التوك شو التعليم اخبار مصر أمريكا أحمد سمير
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا