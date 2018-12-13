بايرن ميونيخ يتعادل مع أياكس.. وبنفيكا يهزم أيك في دوري أبطال أوروبا





حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 مباراة فريق أياكس أمستردام الهولندي على أرضه مع بايرن ميونيخ الألماني، مساء اليوم الأربعاء وذلك خلال منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقدم ميونيخ بهدف عن طريق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالدقيقة 13 قبل أن يتعادل دوشان تاديتش بالدقيقة 61 ومن ثم يسجل نفس اللاعب هدفه الثاني بالدقيقة 82 من ركلة جزاء.





وعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي لإحراز هدف التعادل لفريقه في شباك أياكس من ضربة جزاء وذلك خلال الدقيقة 89 من عمر اللقاء، وأحرز كومان الثالث لفريقه بالدقيقة 90، وتعادل زوله لأياكس بهدف ثالث في الثواني الأخيرة.





وبهذه النتيجة؛ رفع فريق بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 14 في صدارة المجموعة بينما أياكس عند النقطة 12 في المركز الثاني.





وفي نفس المجموعة؛ فاز فريق بنفيكا البرتغالي على أيك اليوناني بهدف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وسجل أليكس جريمالدو هدف فريق بنفيكا في شباك نظيره أيك خلال الدقيقة 88 من عمر اللقاء ليمنح فريقه ثلاث نقاط ولكن رغم ذلك يودع الفريقين البطولة.





وبهذه النتيجة؛ يرفع بنفيكا رصيده للنقطة 7 في المركز الثالث في مجموعته بينما يظل أيك اليوني ملازما للمركز الأخير بدون نقاط.





ويأتي ترتيب المجموعة بعد الجولة الأخيرة كالتالي:





1- بايرن ميونيخ: 14 نقطة

2- أياكس أمستردام: 12 نقطة

3- بنفيكا: 7 نقاط

4- أيك: بدون نقاط



