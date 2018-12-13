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محمد رجب يكشف كواليس أزمته مع سارة سلامة

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:01 ص
محمد رجب يكشف كواليس أزمته مع سارة سلامة
محمد رجب
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مريم الشريف
 
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أكد الفنان محمد رجب، أنه ليس لديه أى مشكلة مع الفنانة سارة سلامة، لافتا إلى أنه لم يخطأ فى حقها نهائيا أثناء تصوير فيلم "صابر جول".

وأضاف "رجب" خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" المعروض على قناة ON E، أن مشكلة سارة سلامه كانت مع المخرج محمد حمدى وليس معه، مشيرا إلى أنها لديها حق فى الغضب من رد فعل المخرج لكن الآخير اعتذر لها فى النهاية ولم تقبل منه.
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