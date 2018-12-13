محمد رجب يكشف كواليس أزمته مع سارة سلامة
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:01 ص
مريم الشريف
Advertisements
Advertisements
أكد الفنان محمد رجب، أنه ليس لديه أى مشكلة مع الفنانة سارة سلامة، لافتا إلى أنه لم يخطأ فى حقها نهائيا أثناء تصوير فيلم "صابر جول".
وأضاف "رجب" خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" المعروض على قناة ON E، أن مشكلة سارة سلامه كانت مع المخرج محمد حمدى وليس معه، مشيرا إلى أنها لديها حق فى الغضب من رد فعل المخرج لكن الآخير اعتذر لها فى النهاية ولم تقبل منه.
وأضاف "رجب" خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" المعروض على قناة ON E، أن مشكلة سارة سلامه كانت مع المخرج محمد حمدى وليس معه، مشيرا إلى أنها لديها حق فى الغضب من رد فعل المخرج لكن الآخير اعتذر لها فى النهاية ولم تقبل منه.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا محمد رجب فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار محمد رجب أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements