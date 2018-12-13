"العليا للحج" تعلن أخر موعد لتلقي عقود الشركات للعمل بموسم العمرة

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قال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن يوم 10 ديسمبر كان أخر موعد لتوثيق عقود الشركات السياحية الراغبة في العمل بموسم العمرة، وتم بالفعل إغلاق الباب وتوزيع التأشيرات التى منحت إليهم على جميع الشركات لتبدأ العمل عليها في الفترة حتى أول رمضان.



وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عالم بلا حدود" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن عدد التأشيرات التى منحتها الدولة هما 500 ألف تأشيرة، 80% منها حتى شهر رمضان، و20% منها خلال شهر رمضان.



وأوضح، أنه تم تحديد يوم 20 ديسمبر لاستكمال وإستيفاء بعض الأوراق في المملكة العربية السعودية، لكل من قام بتسليم أوراقه وخطاب ضمانه، وفي يوم 20 ديسمبر في السادسة مساءًا من لم يتقدم باوراقه مستوفاه بنسبة 100% سيتم إعادة توزيع حصته مرة أخرى، مشيرًا إلى أن أهم ما قامت به لجنة الحج والعمرة أنها فتحت العمرة للمواطنين من ديسمبر، وأصبح الأن المواطن هو صاحب القرار في السفر للعمرة، منوهًا إلى أن السفر بمجمله ومن ضمنه العمرة لم يعد من أولويات المواطن المصري حاليًا، وإنما هناك أولويات أهم خلال الفترة الحالية.



يذكر أن اللجنة العليا للحج والعمرة أغلقت الإثنين الماضي، باب توثيق عقود شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة بإجمالي 1753 شركة وثقت عقودها للعمل بالموسم، على أن تقوم اللجنة العليا للحج والعمرة بتوزيع إجمالي التأشيرات المخصصة للموسم والمقدرة بـ500 ألف تأشيرة على جميع الشركات التي وثقت عقودها بالتساوي.

