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رئيس الوزراء الأثيوبي السابق: مجلس الأمن غير ديمقراطي

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:36 ص
رئيس الوزراء الأثيوبي السابق: مجلس الأمن غير ديمقراطي
هايلي مريام ديسالين
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داليا الحسين
 
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وصف هايلي مريام ديسالين، رئيس الوزراء الأثيوبي السابق، مجلس الأمن بأنه غير ديمقراطي، مؤكدًا أنه أكثر الهيئات التابعة للأمم المتحدة غير ديمقراطية.

وأضاف" ديسالين"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن إفريقيا تستحق مقعدين بمجلس الأمن منذ 12 عامًا، منوهًا إلى أنه يجب أن يكون المجلس كيان يدار بشكل ديمقراطي.

وأوضح رئيس الوزراء الأثيوبي السابق: "لا بد أن يكون لإفريقيا مقعدين في مجلس الأمن ويكون لديها صوت قوي وفعال يتناسب مع حجم القارة الإفريقية".

ونوه رئيس الوزراء الأثيوبي السابق إلى أن نظام العمل في الأمم المتحدة بيروقراطي شديد التعقيد وبطئ والإنجاز، متابعًا: "أؤمن بأن مصر إذا طلبت مقعدين لإفريقيا في المجلس ستدعمها الدول الإفريقية بلا استثناء".
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