النيابة تأمر بتشريح جثة محامي انتحر داخل شقته بحلوان

Advertisements

أمرت نيابة حلون الكلية، الطب الشرعي بتشريح جثه محامي انتحر داخل شقته وارسال تقرير مفصل بالواقعة والوقوف على ملابستها.



يذكر أن قسم شرطة حلوان، تلقى اخطارا باستقبال مستشفى النصر العمالي "ع.ع" 38 سنة، محام، جثة هامدة، ولا يوجد أثار جروح وكدمات فى رقبته.



بالانتقال وسؤال شقيقه ووالده، أكدا أنهما عثرا عليه معلق من رقبته فى سلك دش بشباك داخل غرفته فى الشقة التى يقيم فيها وحاولا إسعافه ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة فور وصوله.



وأضاف شقيقه أنه عندما عاد من عمله اليوم فوجئ به معلق من رقبته فى سلك الدش.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.