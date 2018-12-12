‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غدًا.. "ساعة أمل" يواجه ظاهرة الشك بين الأزواج على شاشة "الحدث اليوم"

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:17 م
غدًا.. ساعة أمل يواجه ظاهرة الشك بين الأزواج على شاشة الحدث اليوم
"ساعة أمل"
طباعة
Advertisements
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

تقدم الإعلامية د. أمل منصور، خلال برنامجها "ساعة أمل" والذي يذاع في السادسة مساءً، على قناة الحدث اليوم، حلقة عن علاقة الرجل بالمرأة، وخاصة بالمجتمع الشرقي بمختلف أشكالها وتسليط الضوء عليها ومناقشتها مع متخصصين، ومناقشة أسباب زيادة حالات الطلاق، وتوجه الدولة نحو مواجهة تلك الظواهر الخطيرة التي تهدد المجتمع المصري.

 

كما يستضيف البرنامج د.فاتن الفقي استشاري علاقات أسرية واﻻعلامي إبراهيم التحيوي والإعلامية مروة رجب ويطرح البرنامج الرؤى والأفكار ويدق ناقوس الخطر لمواجهة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية وتهدم أركان البيت المصري.

 

وتتناول حلقة الخميس العديد من التساؤلات حول الشك والغيرة بين الأزواج ومدى تأثير ذلك على الحياة الزوجية، وأسباب تلك الظاهرة وكيفية مواجهتها، كما يتناول البرنامج  ضعف الثقة عدم وجود حوار بين الزوجين، وهل يتسبب الشك والغيرة فى الانفصال ، ومدى تأثير ذلك على الأسرة والأولاد.  

 

يذكر أن  برنامج "ساعة أمل" يسعى في إطار الإعلام الجاد والهادف إلى رصد الظواهر الإيجابية في المجتمع وبخاصةً الأسرة المصرية، وإلقاء الضوء عليها ومواجهة السلبيات ولا سيما ظاهرة الطلاق والتى انتشرت فى المجتمع المصرى وأصبحت تهدد الأسرة المصرية، وفى إطار توجه الدولة نحو مواجهة تلك الظواهر الخطيرة والتى تهدد المجتمع المصري.

 

"ساعة أمل" يذاع فى السادسة مساء الخميس ١٣ ديسمبر على شاشة قناة الحدث اليوم .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
1
x
17:00
1
الاتحاد السكندري
إنبي
1
x
19:30
1
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
2
x
19:55
1
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
0
x
19:55
3
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
1
x
22:00
1
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
0
x
22:00
0
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
1
x
22:00
0
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
2
x
22:00
1
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
1
x
22:00
0
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
2
x
22:00
0
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
0
x
17:20
1
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
4
x
ركلات جزاء
3
ويلنغتون - نيو زيلندا