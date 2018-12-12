غدًا.. "ساعة أمل" يواجه ظاهرة الشك بين الأزواج على شاشة "الحدث اليوم"

تقدم الإعلامية د. أمل منصور، خلال برنامجها "ساعة أمل" والذي يذاع في السادسة مساءً، على قناة الحدث اليوم، حلقة عن علاقة الرجل بالمرأة، وخاصة بالمجتمع الشرقي بمختلف أشكالها وتسليط الضوء عليها ومناقشتها مع متخصصين، ومناقشة أسباب زيادة حالات الطلاق، وتوجه الدولة نحو مواجهة تلك الظواهر الخطيرة التي تهدد المجتمع المصري.

كما يستضيف البرنامج د.فاتن الفقي استشاري علاقات أسرية واﻻعلامي إبراهيم التحيوي والإعلامية مروة رجب ويطرح البرنامج الرؤى والأفكار ويدق ناقوس الخطر لمواجهة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية وتهدم أركان البيت المصري.

وتتناول حلقة الخميس العديد من التساؤلات حول الشك والغيرة بين الأزواج ومدى تأثير ذلك على الحياة الزوجية، وأسباب تلك الظاهرة وكيفية مواجهتها، كما يتناول البرنامج ضعف الثقة عدم وجود حوار بين الزوجين، وهل يتسبب الشك والغيرة فى الانفصال ، ومدى تأثير ذلك على الأسرة والأولاد.

يذكر أن برنامج "ساعة أمل" يسعى في إطار الإعلام الجاد والهادف إلى رصد الظواهر الإيجابية في المجتمع وبخاصةً الأسرة المصرية، وإلقاء الضوء عليها ومواجهة السلبيات ولا سيما ظاهرة الطلاق والتى انتشرت فى المجتمع المصرى وأصبحت تهدد الأسرة المصرية، وفى إطار توجه الدولة نحو مواجهة تلك الظواهر الخطيرة والتى تهدد المجتمع المصري.

"ساعة أمل" يذاع فى السادسة مساء الخميس ١٣ ديسمبر على شاشة قناة الحدث اليوم .