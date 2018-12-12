ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية

قامت الفنانة ليلى علوي والسفير اليونانى بمصر، مايكل خريستوس دياميسيس، بافتتاح فعاليات المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية.





يذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته فى العديد من دول العالم منذ الثامن والعشرين من شهر نوفمبر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالى.



