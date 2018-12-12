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ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:10 م
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي
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ولاء غنيم
 
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قامت الفنانة ليلى علوي والسفير اليونانى بمصر، مايكل خريستوس دياميسيس، بافتتاح فعاليات المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية.

يذكر أن المهرجان  انطلقت فعالياته فى العديد من دول العالم منذ الثامن والعشرين من شهر نوفمبر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالى.

وأقيم الاحتفال بمقر المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءً.
 
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
المزيد عن: ليلى علوي في السفارة اليونانية ليلى علوي اخبار ليلى علوي اخبار السفارة اليونانية
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