ليلى علوي في افتتاح المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية بالسفارة اليونانية
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:10 م
ولاء غنيم
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قامت الفنانة ليلى علوي والسفير اليونانى بمصر، مايكل خريستوس دياميسيس، بافتتاح فعاليات المهرجان الدولى لأفلام الهجرة العالمية.
يذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته فى العديد من دول العالم منذ الثامن والعشرين من شهر نوفمبر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالى.
وأقيم الاحتفال بمقر المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءً.
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